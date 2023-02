CPM 22, ‘A Bela e Fera’ e exposições: veja programação cultural do fim de semana na região de Ribeirão Preto, SP

Atrações selecionadas pelo g1 contam com atividades gratuitas e pagas e que podem ser aproveitadas por pessoas de todas as cidades. Show de rock, musical infantil, exposições interativas e peças teatrais são destaques da programação cultura na região de Ribeirão Preto entre esta sexta-feira (24) e domingo (26).

Entre as atrações, há opções pagas e gratuitas e para todos os públicos.

Confira abaixo a lista de atrações selecionadas pelo g1.

CPM 22 + Dead Fish

Amantes do hardcore brasileiro podem aproveitar duas das principais bandas brasileiras do gênero nesta sexta-feira em Ribeirão Preto. Na Recreativa, CPM e Dead Fish se apresentam e prometem shows com clássicos que marcaram uma geração de fãs. Há ainda a apresentação da banda Nice Trip.

Data: sexta-feira

Horário: a partir das 20h

Local: Recra Cidade – Avenida Nove de Julho, 299, Centro

Ingressos: R$ 50, à venda pela internet (há taxas)

Classificação: 18 anos; menores devem estar acompanhado dos pais ou responsável

Muntchako com o show Fela Dum Gonzaga

O Muntchako é filho da complexidade sonora e política da América Latina, que se faz presente nos mais importantes festivais pelo Brasil, América do Sul e Europa. O trio de Brasília apresenta, no Sesc Ribeirão Preto, o trabalho Fela dum Gonzaga, reunindo as pesquisas sonoras dos compositores Fela Kuti e Luiz Gonzaga com convidados.

Data: sexta

Horário: 20h

Local: Auditório do Sesc Ribeirão Preto, Rua Tibiriçá, 50, Centro;

Ingressos: variam de R$ 7,50 a R$ 25; à venda pela internet;

Classificação: livre.

Sarauzim – Sarau Infantil

Com a presença de Rodrigo Ciríaco e Coletivo Mesquiteiros, o evento é considerado uma festa da poesia para a molecada e conta com palco aberto, microfone nas mãos, crianças no centro como protagonistas da intervenção. No espetáculo, o público pode cantar, ler, recitar, brincar de trava-línguas, cirandar e dançar. De maneira espontânea, inclusiva e interativa, a apresentação é conduzida com muita brincadeira, lirismo e alegria.

Data: sábado;

Horário: 16h;

Local: Convivência do Sesc Ribeirão Preto, R. Tibiriçá, 50 – Centro;

Ingressos: gratuitos

Classificação: livre.

O Coração do Macaco

Realizado pela Cia Os Fabulistas por meio da manipulação de bonecos, a peça fala de um conto tradicional com origem no Quênia. Na história, um filhote de macaco recebe de uma tartaruga milenar a tarefa de cuidar de uma árvore mágica com seus frutos, mas acaba fazendo amizade com um jovem crocodilo no meio do caminho.

Data: domingo;

Horário: 16h;

Local: Quintal do Sesc Ribeirão Preto, R. Tibiriçá, 50 – Centro;

Ingressos: gratuitos, por ordem de chegada;

Classificação: livre.

Erótica – Uma Comédia Gozada

“Erótica – Uma Comédia Gozada” aborda, de uma maneira cômica e crítica, o universo do erotismo, que é pano de fundo para as divertidas esquetes, criadas e dirigidas por Marco Fentanes. Durante o espetáculo, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, vários quadros se sucedem com dança, mímica, mágica, música e projeções.

Data: sábado;

Horário: 20h;

Local: Via São Bento – Campos Elísios, Ribeirão Preto – SP;

Ingressos: variam de R$ 30 a R$ 60; à venda pelo link;

Classificação: 18 anos;

Duração: 1h40.

A Bela e A Fera, um Musical

O espetáculo é uma adaptação musical baseada no livro de Jeanne-Marie Leprince. A peça conta a história de Bela, uma inteligente jovem que vive em uma pequena aldeia, considerada estranha pelos moradores locais. Seu pai, Marcel, é um inventor nada talentoso, porém muito esforçado, que perdeu toda sua fortuna ao longo dos anos. Bela é cortejada por Gaspar, o jovem caçador da aldeia que pretende casar-se com ela. Mesmo sendo desejado por todas as moças da aldeia, Bela não retribui o interesse, pois acha Gaspar uma pessoa primitiva. A apresentação é no Teatro Municipal de Ribeirão Preto.

Data: domingo;

Horário: 16h;

Local: Via São Bento – Campos Elísios

Ingressos: variam de R$ 45 a R$ 90; à venda pelo link;

Classificação: livre;

Duração: 1h10.

Exposição Sharks

Este final de semana é a última chance para conferir a exposição que aborda, de forma profunda, o animal mais temido dos mares. Com 25 espécies de tubarões em tamanho real espalhadas pelo shopping, a mostra garante um passeio educativo, divertido e ‘instagramável’, ou seja, com cenários propícios para fotos, para toda a família. Além disso, três brinquedos com temáticas dos tubarões estrão disponíveis para as crianças aproveitarem. A exposição é gratuita, mas essas atividades são pagas, variando de R$ 20 a R $30.

Data: até domingo;

Horário: 10h às 22h

Local: Ribeirão Shopping, Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 – Jd. California

Ingressos: gratuitos;

Classificação: livre.

Além da exposição, o shopping conta com o show “Sharks”, que também vai até domingo e mostra as aventuras da turma dos tubarões em alto mar por meio de divertidos números musicais, com muita interatividade e dança com a plateia.

Data: até domingo;

Horário: 18h;

Local: Praça de Eventos A do Ribeirão Shopping, Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 – Jd. Califórnia;

Ingressos: gratuitos;

Classificação: livre;

Duração: 1h30

Exposição Interativa do Comercial

Para quem ama futebol e é fã de carteirinha do Comercial Futebol Clube, essa é a atividade certa para o fim de semana. A exposição presta homenagem ao time do Leão do Norte de 1966 e é realizada no Ribeirão Shopping.

Data: até 15 de março;

Horário: das 10h às 22h;

Local: Setor Terra Vermelha do Ribeirão Shopping, Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 – Jd. Califórnia

Ingressos: gratuitos;

Classificação: livre.

Museu Casa Portinari

A programação do museu pós-carnaval conta com feira de artesanato virtual, além de galeria multimídia com a obra completa de Candido Portinari, inaugurada recentemente. A feira mostra o trabalho de artesãos de Brodowski (SP), como forma de apoiar e incentivar a geração de renda por meio da economia criativa.

Data: sábado;

Horário: 14h;

Local: Praça Candido Portinari, nº 298 – Centro

Ingressos: gratuitos;

Classificação: livre.

