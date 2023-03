Agendas culturais de Américo Brasiliense, Araraquara, Araras e outras nove cidades da região estão recheadas de shows, apresentações teatrais e músicas. CPM 22, Ivans Lins e Mc Mirella agitam o fim de semana em São Carlos e região; veja programação

Divulgação

Show com a banda de rock CPM 22 em São Carlos e apresentação da turnê “Abre Alas” do cantor Ivans Lins e show da MC Mirella em São João da Boa Vista (SP) são alguns dos eventos que prometem agitar o fim de semana nas cidades da região (Veja abaixo a agenda cultural de cada cidade).

‘Em Cena’: confira os eventos culturais para o fim de semana em São Carlos e região

Veja a agenda cultural de algumas cidades da região:

Américo Brasiliense

SEXTA-FEIRA (31)

Kris Pires

Horário: 19h

Local: Estação do Peixe (R. Manoel Borba, 470 – Centro)

Entrada: R$ 10

Araraquara

SEXTA-FEIRA (31)

Rooftop

Atração: Dj Marjeta

Horário: 19h

Local: Boteco Pé na Cova (Avenida Brasil, 1037 – Centro)

Entrada:

Cover Night: Pearl Jam

Atração: Pearl Jam Cover Ribeirão

Horário: 22h13

Local: Pub 13 Rock Bar e Lounge (Av. Brasil, 1037 – Centro)

Entrada: a partir de R$ 25

Ricardinho Félix

Horário: 20h

Local: Kairós 01 (R. Gonçalves Dias, 1923 – Vila José Bonifácio)

Música: Amanda Vergara

Horário: 20h

Local: Sesc Araraquara (R. Castro Alves, 1315 – Quitandinha)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

SÁBADO (1)

Emcaramiloyola é um dos eventos culturais que prometem agitar o fim de semana em Araraquara

Arquivo Pessoal/Daniel Barreto

Emcaramiloyola

Atração: Dois Palitos

Horário: 16h

Local: Sesc Araraquara (R. Castro Alves, 1315 – Quitandinha)

Entrada gratuita (retirada de ingressos com 1h de antecedência)

Santomé

Atração: Peppe Morvillo

Horário: 17h

Local: Santomé (Rua João de Arruda Falcão, 21)

Entrada: R$ 15

Sábado Rock

Atração: Banda Deck 66

Horário: 22h

Local: Pub13 Rock e Lounge (Av. Brasil, 1037 – Centro)

Bixarte

Horário: 20h

Local: Sesc Araraquara (R. Castro Alves, 1315 – Quitandinha)

Entrada: a partir de R$ 8

DOMINGO (2)

Danados Independentes Fest

Atração: banda Arruda e os Danados

Horário: 21h

Local: Corleone Music Hall (Rua Gonçalves Dias, 1648 – Centro)

Entrada: a partir de R$ 8

Araras

SEXTA-FEIRA (31)

Música: Jonas e Rafael

Horário: 18h

Local: Don Curiel (Av. Dona Renata, 5099 – Jardim Santa Cruz)

Eu de Você

Atração: Denise Fraga

Horário: 20h30

Local: Teatro Estadual de Araras (Av. Dona Renata, 4901)

Entrada: a partir de R$ 25

SÁBADO (1)

Música: Júlio Neri

Horário: 18h

Local: Don Curiel (Av. Dona Renata, 5099 – Jardim Santa Cruz)

Entrada: a partir de R$ 20

DOMINGO (2)

Casa Forte

Atração: Raça Cia. de Dança

Horário: 18h

Local: Teatro Estadual de Araras (Av. Dona Renata, 4901)

Entrada gratuita

Leme

SÁBADO (1)

Dia de Rock

Atração: Banda Zé Perera

Horário: 17h

Local: Marah Music Bar (Av. Joaquim Lopes Aguila, 2757 – Jardim Dibi)

4 Anos de 40tão Chopp

Atração: Grupo Sambaê com Rayra Lis

Horário: 17h

Local: Quarentão Chopp (Avenida Berta Buhrhein 400, Cidade Jardim)

Entrada gratuita

Quem Me Viu Mentiu

Atração: Kleber e Rafael e grupo Tem Fuzuê

Horário: 22h

Local: Santa Lua

Entrada: a partir de R$ 15

DOMINGO (2)

Quintalzinho

Atração: Dj Ellen Simões

Horário: 17h

Local: Marah Music Bar (Av. Joaquim Lopes Aguila, 2757 – Jardim Dibi)

Matão

SEXTA-FEIRA (31)

Sexta-Básica

Atração: Felipe Sampaio

Horário: 20h

Local: Casa da Cultura (Av. Sete de Setembro, 1051 – Centro)

Entrada: 1 kg de alimento

SÁBADO (1)

Uma Noite em Dubai

Atração: Dj Puff

Horário: 20h

Local: Hangar 1399 (Rua João Pessoa, nº 1399)

Mococa

SÁBADO (1)

Programação do Aniversário de Mococa

Atração: Durval e Alladin

Horário: 21h30

Local: Parque de Exposições da Expoam

Entrada gratuita

Pirassununga

SEXTA-FEIRA (31)

Modo Turbo 2.0

Atração: Beat Samba

Horário: 18h

Local: Don Tchay Bar (Av. Painguás, 949 – Centro)

Entrada: a partir de R$ 15

SÁBADO (1)

Mente Que Eu Gosto

Atração: Eduardo e Fabiano e Denis Augusto

Horário: 18h

Local: Don Tchay Bar (Av. Painguás, 949 – Centro)

Entrada: a partir de R$ 15

Rio Claro

SÁBADO (1)

Sunset Paradise

Atração: Samba da Aninha

Horário: 20h

Local: Paradise Beach Sports (Avenida 1, 267, Rua da TuboPartes, Distrito Industrial)

Entrada: a partir de R$ 20

Madalena Live Music

Atração: Luiz Henrique e Léo

Horário: 23h

Local: Madalena Live Music (Av. 5, 403 – Centro)

Passim: 7 Anos Aqui e Lá

Atração: Grupo Passim

Horário: 20h

Local: Centro Cultural Roberto Palmari (R. Dois, 2880 – Vila Operaria)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Passim Sexteto

Lucas Pardal/Divulgação

DOMNGO (2)

Projeto Quatro e Meia

Atração: Banda Triodanada

Horário: 16h30

Local: Parque Lago Azul

Entrada gratuita

Santa Rita do Passa Quatro

SEXTA-FEIRA (31)

Choronas 25+

Atração: Grupo Choronas

Horário: 19h30

Local: Estação SESI de Cultura (Rua José Gracioso, 140 – Jardim Itália)

São Carlos

SEXTA-FEIRA (31)

Sextou no Celeiro

Atração: Beloti e Viana e Thiago Chagas

Horário: 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (Rua Alessandro Di Salvo, 179)

Entrada: a partir de R$ 15

Folhas ao vento

Atração: Banda Cataia

Horário: 20h

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

Absinta-me

Atração: CPM 22 e Dj Ery

Horário: 23h59

Local: Banana Brasil (Rod. Washington Luiz, 234 – Fazenda Canchim)

Entrada: a partir R$ 110

CPM 22 se apresenta em festa neste fim de semana em São Carlos

CPM 22/Divulgação

SÁBADO (1)

Sábado no Celeiro

Atração: Gaby Garcia

Horário: 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (Rua Alessandro Di Salvo, 179)

Entrada: a partir de R$ 20

Aerosmith Cover

Atração: Banda Fever

Horário: 19h30

Local: Gabrielle Cultural Lounge (Rua Victório Bonucci, 920, Jardim Tangará)

Entrada: a partir de R$ 29

Pakadão da IES

Atração: Mc Carol

Horário: 22h

Local: Oasis Eventos (Rodovia Washington Luiz, 13565-800, Jardim Guanabara)

Entrada: a partir de R$ 90

Mary e Os Monstros

Atração: Cia. Delas

Horário:16h

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada: a partir de R$ 8

Sambanana

Atração: Grupo SoulBlack

Horário: 22h

Local: Banana Brasil (Rod. Washington Luiz, 234 – Fazenda Canchim)

Entrada: a partir de R$ 20

DOMINGO (2)

Música: Romeu Rios

Horário: 16h

Local: Sesc São Carlos (Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jardim São Carlos)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

São João da Boa Vista

SEXTA-FEIRA (31)

Ivans Lins se apresenta nesta sexta-feira (31) em São João da Boa Vista

Reprodução/TV Tribuna

Balada Sertaneja

Atração: Germano e Geovany

Horário: 20h

Local: Novo Capitão Cevada (R. Henrique Cabral de Vasconcelos, 2302- Vila Ten. Vasconcelos)

Abre alas: Ana Paula Moreti canta Ivan Lins

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de São João da Boa Vista (Rua Marechal Deodoro, 407)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

SÁBADO (1)

Baile da Mirella

Atração: MC Mirella

Horário: 23h

Local: Villa São Bento Lounge Bar

Entrada: a partir de R$ 20

Mc Mirella agita o fim de semana em São João da Boa Vista

Divulgação

Tambaú

SÁBADO (1)

Música: Matheus Jorente

Horário: 23h

Local: Mahal Music Bar (Rua Campos Salles, 96 – Centro)

Entrada: a partir de R$ 50

