Crânio é encontrado em avenida na zona Oeste de Boa Vista

O crânio estava fincado no galho seco de uma árvore no meio fio da avenida Ataíde Teive. Policiais suspeitaram que seria uma prótese e a perícia foi acionada para investigar se é uma ossada humana. Crânio estava em um galho de árvore seca na zona Oeste de Boa Vista

Um crânio foi encontrado na manhã desta quinta-feira (23) na avenida Ataíde Teive, no bairro Murilo Teixeira, zona Oeste de Boa Vista. O crânio estava fincado no galho seco de uma árvore no meio fio da avenida.

A Polícia Militar foi acionada por um homem que viu a ossada e afirmou que se tratava de um crânio humano. Ao chegar no local, policiais suspeitaram que se tratava de uma prótese de ossada humana e comunicaram a perícia.

Como foram informados que para ir até o local os peritos precisariam de uma requisição, a ocorrência foi registrada na delegacia para que houvesse a formalização do pedido.

O caso foi registrado no 3° Distrito Policial e agora é investigado pela Polícia Civil.

