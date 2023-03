Crânio é encontrado na beira rio do Ano Bom, em Barra Mansa

Quem avisou a polícia foi uma mulher, de 42 anos, que passava pela Avenida Tenente José Eduardo e viu a ossada. Polícia Civil investiga. Um crânio foi encontrado às margens do Rio Paraíba do Sul, em Barra Mansa (RJ), na noite de quinta-feira (2).

Quem avisou a polícia foi uma mulher, de 42 anos, que passava pela Avenida Tenente José Eduardo, a beira rio do bairro Ano Bom, e viu a ossada.

Uma perícia foi feita no local onde os restos mortais estavam. Em seguida, o crânio foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda (RJ), cidade vizinha.

Procurada pelo g1, a Polícia Civil informou que ainda não sabe se trata-se de um crânio humano. Será possível confirmar apenas depois do resultado da perícia.

“Aguardo o laudo. O perito do Instituto de Criminalistica Carlos Eboli (ICCE), perícia criminal, esteve no local. Estamos em dúvida se é humano no todo ou em parte”, explicou o delegado de Barra Mansa, Flávio Almeida Narcizo.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa, que está responsável pelas investigações.

Vittorio Rienzo