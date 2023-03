Cratera aberta pela chuva interdita alça em trevo de São Pedro

Local permanecerá sinalizado para orientar os motoristas; concessionária diz que já solicitou projeto para recuperação da via, mas não há previsão de quando a pista será liberada. Cratera aberta no acostamento de alça de acesso em São Pedro

A forte chuva registrada na tarde desta sexta-feira (10), em São Pedro (SP), provocou danos em uma das pistas do trevo localizado no quilômetro 198 da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304). Devido aos transtornos, a Eixo SP interditou a via na saída para Santa Maria da Serra (SP).

A grande quantidade de água, provocou uma erosão e levou ao surgimento de uma trinca no pavimento e ao rompimento da tubulação da rede de água.

“Por questões de segurança e devido ao aparecimento da trinca no bordo e a previsão de mais chuvas na região nas próximas horas, tomamos a decisão de fechar a alça”, diz o superintendente de Obras da Eixo SP, José Geraldo de Andrade.

Segundo ele, foi solicitado a cobertura com lona plástica e outros procedimentos emergenciais para evitar que a água desça pela pista de rolamento.

Segundo Andrade, a concessionária já mobilizou sua equipe de engenharia para definição do projeto de recuperação da alça. Por enquanto, não há previsão de quando a pista será liberada novamente ao tráfego.

Durante o período que durar a interdição, o local permanecerá sinalizado com indicação aos motoristas sobre o melhor trajeto para seguir viagem em direção a Santa Maria da Serra. A Eixo SP pede aos motoristas que passarem pelo local que redobrem a atenção e dirijam com cautela.

