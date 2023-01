Cratera causa bloqueio de ponte de pedestres e de rua há 10 dias em bairro de Campinas

Problemas ocorrem no Jardim Aero Continental desde os temporais que atingiram a metrópole. Moradores reclamam. Cratera abre e bloqueia acesso a ponte no Jardim Aero Continental, em Campinas

Uma ponte de pedestres no bairro Jardim Aero Continental, em Campinas (SP), está bloqueada há dez dias, desde que os temporais que atingiram a metrópole provocaram a abertura de uma cratera no local.

Depois da forte chuva, o córrego no trecho transbordou, e a água levou embora parte do asfalto e da ponte, que liga o bairro ao Jardim Amália. Além disso, uma árvore de grande porte caiu e bloqueou também a Rua Januário Pardo Meo.

À EPTV, afiliada da TV Globo, moradores reclamaram da situação e pediram providências por parte da prefeitura.

“Eu moro aqui na rua de trás e, para ir ao supermercado, uso muito essa ponte. Daí eu tenho que dar a volta lá em cima”, diz o aposentado Édson Ferreira.

“Quando chove, aqui vira um piscinão, então, com essa chuva, não aguentou, sai arrastando tudo”, destaca a dona de casa Neide Maria de Deus.

Cratera bloqueou acesso de ponte de pedestres em Campinas

O que diz a prefeitura?

A Secretaria de Serviços Públicos informou que fará uma vistoria detalhada no local ainda na tarde desta segunda-feira (30) e programará os reparos “o mais rapidamente possível”.

Além disso, ressaltou que o restante da ponte “está em boa condição de uso” e poderá ser acessado depois dos trabalhos de recuperação.

“Os córregos da cidade passam por limpeza periodicamente. Importante que a população tenha consciência e não descarte lixo e objetos irregularmente nos córregos, o que dificulta o fluxo da água no leito e pode causar alagamentos e erosões”, complementou.

