Cratera causada por erosão ‘engole’ calçada de rua de Nova Odessa

Moradores alertam sobre riscos para crianças que passam pelo local para ir à escola diariamente e cobram solução da prefeitura, que diz que aguarda auxílio do governo estadual para obras. Moradores de Nova Odessa reclamam de cratera no bairro São Manoel

Uma cratera que se abriu às margens de uma rua em Nova Odessa (SP) oferece riscos à quem passa pelo local. O caso ocorre na Rua Valter Pereira Diniz, no bairro São Manoel.

O caso foi relatado à EPTV, afiliada da TV Globo, pela moradora Lucilene Rose Trindade. Ela diz que essa rua é importante porque dá acesso às escolas do bairro, ou seja, muitas crianças passam por esse caminho.

“É muito perigoso. Olha o tamanho do buraco. É perigoso cair alguma criança aí, idoso também passa aqui. Então, a gente fica preocupado. Não tem nem calçada. É muito descaso de deixar isso aí por tanto tempo. Então, tem que arrumar”, diz Lucilene.

Cratera em rua de Nova Odessa

Vaner Santos/ EPTV

A erosão começou no começo de fevereiro e foi aumentando com o tempo. Ela tem cerca de quatro metros de profundidade e já fez desmoronar a calçada no trecho da rua. Um córrego passa do lado debaixo.

Os moradores dizem que já cobraram a prefeitura várias vezes, mas ela não solucionou o problema.

“Só ficam falando que vai arrumar. Até a Coden [Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa] veio aqui e desviou e eu pensei que eles iam dar jeito na situação, mas não resolveu nada. Tá aí até agora. Se cair uma criança aqui vai machucar”, afirma o músico Alisson Del Duca.

Moradores temem que crianças ou idosos caiam no buraco aberto na via

Vaner Santos/ EPTV

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura informou que a situação ocorre devido a “estrangulamentos” do sistema de drenagem urbana da cidade e que já recebeu dois técnicos da Divisão de Recuperação da Defesa Civil do Estado que vistoriaram a erosão.

A expectativa da administração municipal é que o governo do estado a auxilie a viabilizar obras de contenção e recuperação dessa de outras áreas que tem esse tipo de problema.

A prioridade é a correção da estreita canalização do Córrego Capuava sob a Avenida Ampelio Gazzetta, altura do Green Village, através da construção de uma nova passagem com base em aduelas de concreto de grande diâmetro.

A prefeitura aponta que o “cruzamento” desse córrego com a avenida é um ponto de alagamento que afeta há décadas a cidade. “A prefeitura já tem um projeto que visa substituir as precárias tubulações de pequeno calibre atuais, que passam sob a avenida, por aduelas, que são grandes estruturas de concreto armado medindo mais de 2 por metros cada, instaladas sob uma base de concreto e cobertas por pedras e terra”, completou.

Vittorio Rienzo