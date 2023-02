Cratera de 5 metros se abre na estrada que liga Fumaça a Jacuba, em Resende, após temporal

Trânsito no local está em meia pista e autorizado apenas para veículos leves. Volume de chuva no distrito de Fumaça foi de 60mm em 3h. Cratera de 5 metros se abre em estrada de Resende

Divulgação/Defesa Civil

Uma cratera de aproximadamente cinco metros de largura e quatro metros e meio de profundidade se abriu na estrada que liga Fumaça a Jacuba, em Resende (RJ), na madrugada desta terça-feira (21), durante o temporal que atingiu a localidade.

Segundo o último boletim da Defesa Civil, o trânsito no trecho está em meia pista e autorizado apenas para veículos leves, como carros de passeio e motos. Agentes do órgão trabalham no local desde a manhã desta terça.

Veja os estragos causados em Porto Real, Quatis e Barra Mansa

Quatis faz campanha para ajudar as famílias atingidas

Em Fumaça, ainda de acordo com a Defesa Civil, choveu 60 milímetros em 3h. Outro ponto bastante afetado foi Vargem Grande, onde o volume de chuva foi de 62,1 milímetros também em 3h.

Trecho da RJ-161, em Resende, interditada

Divulgação/Defesa Civil

Em Vargem Grande, a RJ-161 ficou parcialmente interditada após um deslizamento de barreira com galhos de árvores. A Defesa Civil informou que a estrada já foi totalmente liberada.

Também na RJ-161, na Serra do Eme, uma queda de barreira interditou a via completamente no km 52. O trecho foi liberado na tarde desta terça-feira.

Queda de barreira na RJ-161, em Resende

Divulgação/Defesa Civil

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

pappa2200