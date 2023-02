Cratera de cerca de 50 metros de diâmetro ‘engole’ praça de Tupã após forte chuva

Tubulação que passa debaixo da Praça dos 500 Anos rompeu, segundo prefeito. Área já abrigou um lixão no passado e estava com o solo encharcado. Cratera surgiu após chuva na Praça dos 500 Anos, em Tupã (SP)

Tupã City

Uma cratera de aproximadamente 50 metros surgiu na Praça dos 500 Anos, em Tupã (SP), na noite desta quinta-feira (23), após uma forte chuva. A erosão segue aumentando o tamanho do buraco, que “engoliu” parte da praça e comprometeu ruas próximas.

A região foi interditada pelo trânsito e o poder público municipal pede que a população não se aproxime do local. O prefeito Caio Aoqui (PSD) esteve na praça e fez uma transmissão via internet para falar sobre o problema.

De acordo com ele, foram 70 milímetros de chuva em aproximadamente 30 minutos. “A pancada de chuva que recebemos foi muito grande e ocasionou que o tubo de cerca de quatro metros que passa debaixo da praça cedeu“, disse o chefe do Executivo.

Imagem aérea de cratera aberta em praça de Tupã; região foi interditada

Hugo Oyamada

A tubulação metálica citada pelo prefeito normalmente é utilizada para a drenagem. No local, o terreno, além de encharcado, também tem o solo comprometido por conta de um lixão que havia no local há quase 50 anos.

O prefeito disse ainda que a cidade registra o começo de ano mais chuvoso dos últimos 20 anos.

A Defesa Civil do município anunciou uma vistoria na área durante a manhã desta sexta-feira (24) para identificar quais medidas serão tomadas.

Provisoriamente, o morador de Tupã que precisar ir do centro à Vila Abarca, deve utilizar a rua Aimorés e a Timborés.

