Quase dois meses depois da abertura do buraco gigante, moradores da avenida Santina Alvissus Fernandes falam sobre atraso e dificuldade de encontrar casa provisória. Cratera do bairro Jardim Mourisco: moradores de Taubaté reclamam de falta de apoio da prefeitura

Quase dois meses depois da abertura de uma cratera na avenida Santina Alvissus Fernandes, no Jardim Mourisco, os moradores de Taubaté (SP) que foram afetados pelo problema continuam reclamando de falta de apoio da prefeitura da cidade.

De acordo com eles, o atraso no término das obras e a dificuldade de encontrar uma casa provisória, já que foi necessário deixar as residências onde moravam por riscos estruturais, têm atrapalhado a vida pessoal e, inclusive, profissional.

O g1 conversou com três moradores atingidos. Confira os relatos:

Abaixo, leia também a posição da prefeitura da cidade e o histórico do problema.

Reinaldo Faria dos Santos

A casa do Reginaldo fica exatamente em frente à cratera e, por conta disso, ele foi um dos moradores mais afetados da avenida e precisou deixar o local.

O autônomo conta que até tentou alugar um imóvel – a prefeitura ofereceu um valor de R$ 700 reais como aluguel social para os moradores alugarem uma casa provisória -, mas não conseguiu.

De acordo com ele, diversos locadores foram procurados, mas recusaram a proposta por medo da gestão municipal não fazer o pagamento mensal.

Cratera do bairro Jardim Mourisco: moradores de Taubaté reclamam de falta de apoio da prefeitura

Por conta disso, ele precisou ir para casa de um parente que mora na mesma rua que ele, mas não teve a estrutura da casa afetada. “Estou morando na parte de trás do terreno da minha sogra. E o pior é que nem conseguiu trazer muitas coisas. Da minha residência eu só consegui tirar a cama e roupas”, afirma.

Apesar de não estar usando o aluguel da gestão municipal, ele revela ainda que o valor não é depositado a ele. “A prefeitura me explicou que só poder depositar aquele valor em um contrato de aluguel mesmo.”

“Tem sido difícil. Não recebemos apoio”, conclui Reinaldo.

Edineia Ribeiro

A Edineia é vizinha de parede com o Reinaldo e também teve a casa totalmente prejudicada pela cratera gigante. Ela afirma estar passando pelos mesmos problemas que ele.

Cratera do bairro Jardim Mourisco: moradores de Taubaté reclamam de falta de apoio da prefeitura

“Procurei 30 casas, mas ninguém queria alugar por ser pago pela prefeitura. Desde então eu revezo entre a casa de uma prima e de um tio, porque não quero atrapalhar.”, conta.

O problema, inclusive, tem causado prejuízos financeiros à Edineia, já que ela perdeu os serviços de faxina que fazia até então. “Precisei parar para resolver isso e fui dispensada porque os patrões sabiam que eu precisava sair sempre. Tem me atrapalhado muito”

Fabiana Ferreira da Silva

Outra moradora atingida foi a Fabiana. Ela explica que até conseguiu alugar uma casa, mas com um valor de aluguel superior aos R$ 700 oferecidos pela prefeitura. Por isso, tem contado com a ajuda da família para inteirar a mensalidade.

A principal reclamação dela, no entanto, é em relação ao atraso da entrega da obra, o que a impede de voltar para casa e a viver a vida que tinha até o início do ano.

“Estou tendo custos que não esperava e tenho medo de não conseguir voltar para a casa. A prefeitura tinha garantido que poderíamos voltar, mas temos escutado que pode ser que não aconteça.”

Cratera do bairro Jardim Mourisco: moradores de Taubaté reclamam de falta de apoio da prefeitura

Cratera

Uma cratera se abriu depois de uma parte do asfalto da avenida Santina Alvissus Fernandes, no bairro Jardim Mourisco, ceder na tarde do dia 15 de janeiro.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, a abertura aconteceu por conta do rompimento dos canos de abastecimento que passam pela região.

No dia 18 de janeiro, uma chuva forte que atingiu a cidade aumentou o tamanho da cratera. Com isso, no dia seguinte, a prefeitura decidiu que nove famílias deveriam deixar suas casas no local devido ao risco.

Cratera do bairro Jardim Mourisco: moradores de Taubaté reclamam de falta de apoio da prefeitura

Obras

As obras no local começaram no dia 23 de janeiro, com a promessa de execução em 20 dias, o que não aconteceu. Segundo a prefeitura, as chuvas constantes atrapalharam os serviços.

Cratera do bairro Jardim Mourisco: moradores de Taubaté reclamam de falta de apoio da prefeitura

O que diz a Prefeitura de Taubaté

Questionada pelo g1, a prefeitura informou que iniciou a obra de aterro, considerada uma das últimas partes do processo, na quarta-feira (8).

De acordo com a secretaria de obras, a reforma da canalização do local foi concluída há cerca de 20 dias, mas o aterro não havia sido iniciado anteriormente em razão das constantes chuvas que atingiram o município nas últimas semanas.

Sede da Prefeitura de Taubaté

Assim que o aterro for concluído e os trabalhos de ligação de água e esgoto forem executados pela Sabesp, a pavimentação da via será iniciada.

Ainda segundo a pasta, não é possível estimar uma data para a conclusão do serviço por conta do trabalho que será executado pela Sabesp.

Em relação ao aluguel social, a prefeitura afirma que, das nove famílias que tiveram as casas interditadas pela Defesa Civil, duas não quiseram o auxílio e as outras sete famílias já estão com o contrato vigorando e nos imóveis alugados.

Cratera do bairro Jardim Mourisco: moradores de Taubaté reclamam de falta de apoio da prefeitura

