cratera-interdita-rua-no-jardim-vale-do-sol,-em-presidente-prudente

Uma cratera foi formada e interditou, nesta segunda-feira (6), um trecho da Rua Antônio Rota, no cruzamento com a Rua José Palácio, próximo a um hipermercado, no Jardim Vale do Sol, em Presidente Prudente (SP) (assista ao vídeo acima).

O buraco ainda ocupa uma parte da calçada e o local está sinalizado com cavaletes e faixa zebrada.

A Prefeitura informou ao g1, por meio de nota, que “está empenhada no atendimento às demandas relacionadas a rompimento de galerias em diferentes pontos da cidade”, causados por problemas de subdimensionamento das galerias.

“A intenção é de que todos os locais estejam reparados até o fim desta semana”, prometeu o Poder Executivo.

