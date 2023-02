Cratera que surgiu há um mês em Taubaté continua aberta; prefeitura alega que as chuvas estão atrasando a obra

De acordo com a prefeitura, a previsão é que tudo seja concluído até o início do mês de março. Chuvas atrapalham obras e cratera continua aberta no bairro Jardim Mourisco, em Taubaté, SP

Bruna Alves/Vanguarda Repórter

A cratera de cerca de 30 metros de extensão do bairro Jardim Mourisco, em Taubaté (SP), que surgiu há cerca de um mês, continua aberta. As obras no local começaram no final de janeiro e a previsão da prefeitura da cidade era de que seriam concluídas até metade de fevereiro, o que não aconteceu.

De acordo com a secretaria de obras, as chuvas constantes no município atrasaram o andamento dos trabalhos de confecção das galerias da avenida Santina Alvissus Fernandes.

Ainda segundo a pasta, a nova previsão é de que o serviço de canalização e aterro da via seja feito até o final da próxima semana. Depois disso, será necessário executar a pavimentação. A meta é que tudo seja concluído até o início do mês de março.

As obras foram iniciadas no dia 23 de janeiro. Na ocasião, a prefeitura informou que o trabalho deveria ser realizado em 20 dias, ou seja, até meados de fevereiro.

Taubaté inicia obra provisória em cratera no Jardim Mourisco

Divulgação/Prefeitura de Taubaté

A cratera surgiu no dia 15 de janeiro (leia mais abaixo). No início, o buraco tinha 8 metros de extensão e e 2,5 metros de profundidade, mas a situação se agravou com as fortes chuvas que atingiram a cidade desde então. Cerca de nove casas precisaram ser interditadas.

O problema na via foi causado por um rompimento na tubulação de águas pluviais, que fez com que os tubos não suportassem o peso acumulado do volume de água.

No dia 18, um temporal atingiu o município e a Defesa Civil julgou necessário interditar nove imóveis. A administração municipal informou que tem prestado assistência às famílias.

Por nota, a Sabesp informou que aguarda a conclusão dos serviços, em execução pela prefeitura, para iniciar os reparos nas redes de água e de esgoto que ficaram danificadas. Foram realizados os reparos provisórios para garantir o fornecimento de água e coleta de esgoto.

Situação da cratera no Jardim Mourisco, em Taubaté (SP)

Laurene Santos/ TV Vanguarda

Situação da cratera no Jardim Mourisco, em Taubaté (SP)

Laurene Santos/ TV Vanguarda

