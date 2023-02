Cratera toma metade de rua residencial em Limeira e preocupa moradores: ‘é um perigo’

O problema é recorrente e o buraco aumenta cada vez que chove, segundo quem vive no local. Cratera em rua tira sossego de moradores de Limeira

Uma cratera em uma rua residencial em Limeira (SP) preocupa os moradores do bairro Jardim Granja Machado. O problema é recorrente e o buraco aumenta cada vez que chove, segundo quem vive no local.

O buraco fica na Rua Dona Eliza Rigo Fumagali. A equipe da EPTV, afiliada TV Globo, foi até o local nesta terça-feira (21) e conversou com moradores. Segundo eles, a mesma situação aconteceu pelo menos três vezes no ano passado.

Essa cratera atual começou a se abrir em dezembro e desde então vem aumentando conforme chove, e já toma cerca de metade da rua.

Jefferson Souza/EPTV

“Isso já vem acontecendo várias vezes, já é a terceira vez. A prefeitura vem e arruma, mas desmorona tudo de novo”, comentou Jusiléia Carvalho. O medo da população do bairro é que o buraco chegue muito perto das casas.

“Se vem uma pessoa que não conhece e cai aqui dentro? É um perigo”, questiona a moradora.

Já Valdivino de Morais relata que já foram abertos vários protocolos na prefeitura para que a situação seja resolvida. “São vários protocolos já feitos no 156 e não tem… É um descaso com a gente”, lamentou.

Jefferson Souza/EPTV

“Não temos uma resposta definitiva. Só enrola, enrola, enrola, falam que vão dar prioridade e o buraco só cresce. Só não está maior porque aqui não é passagem de ônibus. Se passa um ônibus ou caminhão pesado o buraco já tinha se estendido mais”, afirmou.

Uma sinalização com faixas foi colocada no local na última semana, mas precisou ser reforçada na segunda-feira (20), porque a cratera aumentou. Atualmente cavaletes sinalizam o buraco.

A Prefeitura de Limeira informou que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos já emitiu uma ordem de serviço para a empreiteira contratada para executar o reparo no local. No entanto, as chuvas intensas e frequentes dos últimos dias estão atrasando o início das obras.

Jefferson Souza/EPTV

