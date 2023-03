‘crazy-hair-day’:-pais-soltam-a-criatividade-e-fazem-penteados-divertidos-nos-filhos-em-porto-velho

Escola explica que a iniciativa tem como objetivo promover a autoestima e a noção de que todas as crianças são únicas. Pais foram desafiados a usarem a criatividade. Aluna com o responsável no ‘Crazy Hair Day’

O “Crazy Hair Day” é uma tradição em escolas norte-americanas, onde crianças enfeitam os cabelos de formas inusitadas. No Brasil, a ação foi traduzida para o “Dia do Cabelo Maluco” e uma escola particular de Porto Velho inaugurou a primeira edição do evento nesta sexta-feira (24) e agitou os pátios da escola.

Segundo a coordenadora de inglês da escola, a experiência teve um retorno positivo. Os alunos ficaram muito animados com a atividade e com a oportunidade de inovar o visual.

“Com a implantação do nosso programa de inglês, também achamos importante trazer algumas tradições americanas. O dia do cabelo maluco ajuda a criança a entender que cada criança é única e a reação foi excelente. Tiramos o comum e deixamos a escola mais criativa e positiva. Esse é o primeiro de muitos que teremos”, avaliou a coordenadora de inglês Fernanda Takami.

Para a preparação dos penteados, os pais toparam tudo e alguns foram ousados. Tinta, spray, confetes e até macarrão instantâneo fizeram parte do visual das crianças.

“A Fátima ficou super animada, e gostou bastante da experiência. A ideia de usarmos o macarrão instantâneo surgiu da alergia que ela tem a tintas. Procuramos algo diferente e que ficasse bem maluco. Ela quase não dormiu querendo fazer logo o penteado”, disse Igor Dutra, pai da Fátima, de três anos.

Fátima Dutra, cabelo de macarrão instantâneo.

Segundo a escola, a iniciativa promove autoestima nas crianças e a noção de que mesmo diferentes, todos merecem respeito. A diversão é garantida, mas para os pais, foi um desafio.

“Demorou bastante tempo para arrumar o penteado e depois o nosso medo era desmanchar. Apesar do desafio, a experiência foi muito interessante, acredito que traz um gás para criança, eles ficaram super animados e ansiosos”, afirmou Jamile Chaves, mãe da Giovana, aluna do 5º ano.

Giovana Chaves, aluna do 5° ano B.

Alice Maria, de 7 anos, desfilou no pátio da escola com dois cupcakes na cabeça. Para ela, o problema não foi o penteado, mas sim, a demora para fazê-lo.

“Eu amei, foi super divertido arrumar o meu cabelo, só acho que demorou muito tempo”, revelou a aluna Alice Maria Marinho, de 7 anos.

Alice Maria Marinho com o penteado de Cupcake.

A expectativa da escola é que todo o ano aconteça o ‘Crazy Hair Day’ e que nas próximas edições, todas as turmas do colégio participem.

Confira mais penteados do ‘malucos’:

Laura Almeida Andrade foi com o cabelo de doce

Laura Almeida e Gabriel Reis com seus penteados malucos;

Aluno fez duas bananas no cabelo.

Pais usaram a critividade nos cabelos das alunas

Professoras também investiram no penteado.

Miguel Mota Prado apostou nas tintas para o dia do cabelo maluco;

Crianças usaram até brinquedo para compor o look do cabelo maluco.

Turma do 5º ano no dia do cabelo maluco em Porto Velho

Alunos da educação infantil no dia do cabelo maluco

Aluna foi de nuvem no dia do cabelo maluco

Pais usaram a criatividade no dia do cabelo maluco em Porto Velho

Vittorio Ferla