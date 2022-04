cream-tart-con-pasta-biscuit,-la-moda-per-fare-le-torte-di-compleanno-“con-gli-anni”-in-maniera-facile-e-veloce

Un dolce moderno di successo, amato da tutto il web: la cream tart!

Facile e divertente da decorare, grazie ai suoi colori e alla sua versatilità è una torta perfetta per tutte le occasioni ed adatta a tutte le età.

Basterà ricavare dalla pasta frolla, un numero o una forma, come gli anni del compleanno o un cuore per un evento romantico;

una pasta frolla aromatizzata o al cioccolato, una farcitura con crema bianca o al cioccolato, ed una decorazione colorata e golosa, con meringhette, frutta fresca, fiori eduli, dolcetti.

La nostra cream tart è stata preparata per un diciottesimo compleanno, uno dei più attesi ed importanti nella vita.

E’ stata personalizzata in base ai gusti del festeggiato: una morbida pasta biscuit, sottile, ariosa ed elastica, farcita con una fresca crema al mascarpone ed una decorazione golosissima con elementi a base di cioccolato.

Cream Tart con pasta biscuit

Pasta biscuit, per due teglie

5+5 uova medie

100+100 g zucchero

100+100 g farina 00

1+1 bustina di vanillina

Per la crema

500 g di panna fresca liquida

500 g di mascarpone

100 g di zucchero a velo

una bustina di vanillina

Per la decorazione

macarons

meringhette

oreo

gocce piccole di cioccolato fondente

dolcetti, biscotti, cioccolatini

Preparazione

Preparate due teglie di pasta biscuit, un procedimento davvero semplice e veloce.

Con le fruste montate uova, zucchero e vaniglia, sino ad ottenere un composto gonfio, chiaro e spumoso;

aggiungete poco alla volta la farina, mescolando delicatamente con una spatola dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Rivestite una teglia per pizza di 30×40 cm, con carta forno;

versate l’impasto, livellate la superficie e cuocete in forno già caldo a 220°C per 10 minuti fino a che la superficie risulterà dorata.

Staccate la pasta biscuit dalla carta forno, e lasciatela raffreddare.

In ogni teglia posizionate le due maschere, ricavate da un cartoncino, a forma di numeri 1 e 8, e ritagliate due coppie di numeri.

Nel frattempo preparate la crema.

Versate la panna in una ciotola, unite la vaniglina, ed iniziate a montare aggiungendo lo zucchero a velo, fino a che la panna sarà ben montata;

aggiungete il mascarpone poco per volta ed amalgamatelo delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto, per non smontare la panna.

Disponete i due numeri 1 8 sul vassoio di portata, riempite con la crema un sac-à-poche con bocchetta liscia da 10 mm e formate dei ciuffi su tutta la superficie dei numeri.

Posizionate, sopra ai ciuffi di crema, gli altri due numeri di pasta biscuit corrispondenti, e formate un secondo strato di ciuffi di crema, fino a ricoprire tutta la superficie.

Ora passate alla decorazione disponendo tutti gli elementi a piacere.

Lasciate riposare in frigorifero per mezz’ora prima di servire questa golosa Cream Tart con pasta biscuit.

