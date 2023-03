Creche de Ibaté onde bebê foi picada por escorpião é fechada para limpeza

Segundo prefeitura, medida é preventiva e foi tomada para a limpeza no entorno da escola, que volta a funcionar na segunda-feira (6). Escola Municipal Edith Benini, em Ibaté, foi fechada para limpeza, após bebê ser picada por escorpião

Paulinho Chiari/EPTV

A Escola Municipal Edith Benini, no Jardim Cruzado, em Ibaté (SP), onde uma bebê de 9 meses foi picada por um escorpião, foi fechada nesta quinta-feira (2). Segundo a prefeitura, o fechamento foi feito como medida preventiva para limpeza do entorno da escola e se estenderá na sexta-feira (3). A creche volta a funcionar na segunda-feira (6).

O anúncio do fechamento foi feito pela manhã e os pais foram convocados a buscarem seus filhos até o horário do almoço.

Segundo a prefeitura, os pais preferiram não levar as crianças para outra escola e irão esperar a unidade do Jardim Cruzado ser liberada.

Picada

Bebê picada por escorpião em creche de Ibaté segue internada na Santa Casa de São Carlos

A bebê foi atacada pelo escorpião na terça-feira (28). Segundo a assessoria da prefeitura, uma maternalista e um servidor geral da unidade escolar cuidavam das crianças no momento do acidente, porque o professor apresentou atestado médico.

Ainda de acordo com a gestão municipal, uma dedetização foi realizada recentemente na unidade e estava no prazo de vigência. “Informamos que a escola já se encontrava em excelentes condições de higienização e limpeza, tendo recebido, recentemente, além da dedetização, os serviços de capinação e roçagem”, informou.

A criança está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos (SP). O estado de saúde dela não foi divulgado pelo hospital.

Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, o chefe de gabinete, Paulo Melo, disse que após ser picada a criança foi levada ao Programa de Saúde da Família (PSF), onde foi atendida por uma pediatra.

“Em seguida foi encaminhada ao hospital municipal e posteriormente foi para a Santa Casa de São Carlos. Foi muito rápido atendimento dado a essa criança assim que constatado que ela havia sido picada por um escorpião”, disse.

