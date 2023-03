Creche fica alagada durante temporal e Campinas suspende aulas de 144 crianças; veja imagens

Unidade do Parque Itajaí também não receberá alunos na quarta-feira. Ao todo, 7 imóveis foram afetados pela chuva, segundo a prefeitura. Chuva provoca alagamentos nas regiões de Campinas e Piracicaba nesta terça-feira (14)

A creche Deputado João Herrmann Neto, do Parque Itajaí, ficou alagada na tarde desta terça-feira (14) e a Prefeitura de Campinas (SP) suspendeu as aulas de 144 crianças de 0 a 3 anos. Os alunos também não terão aulas na quarta-feira (15).

O Centro de Educação Infantil (CEI) fica na rua Humberto Formicola e alagou durante o temporal que atingiu a cidade. Foram sete alagamentos de imóveis contabilizados pela prefeitura até 19h20.

Rua de creche no Jardim Itajaí, em Campinas, ficou alagada

A prefeitura informou que registrou duas casas alagadas no Jardim Bassoli, três no Jardim Lisa, um no Jardim Liliza e um no Jardim Sul América.

Houve, ainda, uma queda de árvore na Chácara Primavera e uma queda de galho no Centro. Não foram registrados alagamentos em ruas ou avenidas.

A região do distrito de Barão Geraldo contabilizou 40,6mm de chuva, maior índice da cidade nesta tarde. Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), os ventos chegaram a 25,6 km/h e choveu 40,6mm em 100 minutos.

Creche ficou alagada durante chuva no Parque Itajaí, em Campinas; crianças foram dispensadas

