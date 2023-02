creches-da-rede-municipal-em-campos-recebem-ciclo-de-palestras-e-curso-de-primeiros-socorros-a-partir-desta-sexta

Iniciativas contam com parceria da Faculdade de Medicina de Campos e envolvem profissionais e pais de alunos. Curso treina professores de creches municipais de Campos a atuar em caso de emergência médica com os alunos

Wellington Rangel/Prefeitura de Campos

As creches da rede municipal de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, recebem, a partir desta sexta-feira (10), um ciclo de palestras e o curso de primeiros socorros promovidos em parceria com a Faculdade de Medicina de Campos (FMC).

As iniciativas envolvem professores e pais de alunos. A Prefeitura explica que, em 2022, centenas de profissionais de 20 unidades, em diversos bairros e distritos, participaram dos projetos.

A proposta do curso é ensinar como os professores podem agir em situações emergenciais até a chegada da assistência médica especializada nas unidades, evitando óbitos. Marcelo Feres, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), lembra que são situações delicadas que podem ocorrer não somente no ambiente escolar, mas também na família, como engasgos e sufocamentos.

Esses incidentes podem ser causados por moedas, tampas de caneta, peças pequenas de brinquedos e outros objetos, ou mesmo alimentos. A Prefeitura lembra que o engasgo ou sufocação em crianças pequenas está entre as principais causas de morte acidental de bebês de até um ano de idade, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

“Se podemos contribuir para prevenção, é melhor que o façamos, evitando, assim, situações mais graves. São recomendações essenciais para a vida. Agradeço imensamente à Faculdade de Medicina por ser parceria das nossas unidades escolares e continuar auxiliando nossa rede também em 2023”, afirmou o secretário.

Professor do Curso, Igor Leal Pena explica como as aulas funcionam e ressalta que a parceria é importante para todos, inclusive, os acadêmicos, já que cria um ambiente de ensino para os alunos internos da FMC.

“Fazemos dois encontros em cada unidade visitada. Trabalhamos temas como parada cardiorrespiratória na criança, bebê e no adulto, choque elétrico, engasgos, queimaduras, convulsões, ensinamos manobras para os professores das creches, enfim. Estamos recebendo bastante retorno por parte das creches e dos professores. Nos baseamos na Lei Lucas que orienta os estados e municípios a realizarem esse tipo de treinamento para os professores da rede básica de ensino”, explicou Igor, que é enfermeiro sanitarista, especialista em Saúde Pública com Ênfase em Programa Saúde da Família, e mestre em Gestão em Cuidados de Saúde.

O médico Leonardo Muniz, professor da Faculdade, responsável pela subcoordenação de Internato em Urgência e Emergência, Atenção Básica, Saúde Coletiva, Saúde Mental e Saúde da Família e Comunidade, acrescentou:

“Para a FMC, moldar as relações do aluno com a comunidade, não somente através da assistência, mas também através da educação em saúde, estimula o despertar da cidadania, da responsabilidade pessoal e social da profissão médica nestes jovens futuros médicos”, disse Leonardo.

Sobre as palestras

A parceria ainda prevê palestras para os pais e responsáveis pelos alunos, por meio do projeto Educação em Saúde. Leonardo Muniz explica ainda que as ações vêm ajudando as unidades a estreitarem ainda mais os vínculos familiares, ampliando a relação Escola x Família.

“O objetivo é levar informações para os pais das crianças das creches sobre vários assuntos como diarreia, higiene pessoal, sarna, piolho, asma, rinite e sinusite, dengue, chikungunya, zika, métodos contraceptivos, direito sexual e reprodutivo das mulheres, vacinação, coceira/escabiose, entre outros”, concluiu.

Cronograma das palestras por unidade

Educação em Saúde (Pais) – Extensão – quintas / manhã

16/02 – Custodópolis

02/03 – Santa Rosa

23/03 – Boa Vista

13/04 e 27/04 – Novo Jóquei

11/05 e 25/05 – Nova Canaã

Primeiros Socorros – Lei Lucas 2023 – Sextas / Manhã

10/02 e 17/02 – Visconde do Rio Branco

03/03 – Santa Cruz

10/03 – João Batista Veiga

17/03 – Penha

24/03 e 31/03 – Dores de Macabu

14/04 – Matadouro

28/04 – Poço Gordo

05/05 e 12/05 – Julião Nogueira

26/05 e 02/06 – Dores de Macabu

16/06 e 23/06 – Turfe

30/06 e 07/07 – Imperial

14/07- Santa Cruz

21/07 e 28/07 – Getulio Vargas – Alvorada

04/08 e 11/08 – Parque Califórnia

18/08 – Matadouro

25/08 – Poço Gordo

01/09 – Farol

08/09- Farol

Educação em Saúde (Pais) – Internato – segundas / manhã

06/02 – FMC

13/02 – Penha

27/03 – Matadouro

06/03 – Poço Gordo

13/03 – Julião Nogueira

20/03 – Dores de Macabu

27/03 – Turfe

03/04 – Imperial

10/04 – Getúlio Vargas

17/04 – Parque Califórnia

24/04 – Santa Cruz

08/05 – Jardim Ceasa

15/05 – Zandonaide – Santa Helena

22/05 – Professora Joelma – Fundão

valipomponi