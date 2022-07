Crema al caffè light, freschissima: ecco cosa si aggiunge alla panna per renderla più densa

La crema al caffè light è un dessert ideale per mantenere la linea, una gustosa e leggerissima alternativa alla classica crema al caffè con la panna;

spesso non è facile trovare il giusto compromesso tra “buono” e “light, ma se vi piace lo yogurt ed amate il caffè, non occorre accontentarsi, ma gustare questo dolce al cucchiaio, ideale per una merenda senza sensi di colpa, leggera e fresca, adatta a tutti!

La crema al caffè light è perfetta per soddisfare la voglia di qualcosa che sia squisito e stuzzicante, ma che non abbia le calorie di un dessert tradizionale: infatti è senza panna, sostituita da yogurt greco.

Una ricetta facilissima, con solo 3 ingredienti, veloce da preparare senza cottura; un’ottima soluzione per chi non vuole rinunciare ad un dolce senza troppi grassi e calorie, come la crema caffè tradizionale a base di panna.

Crema al caffè light

Ingredienti per due porzioni

2 vasetti da 150g di yogurt greco magro

2 tazzine di caffè espresso ristretto

un cucchiaino di zucchero (o sciroppo d’agave, d’acero o miele, stevia o eritritolo )

cacao amaro in polvere per decorare

a piacere aggiungere alla crema o alla decorazione

un cucchiaio di gocce di cioccolato fondente

oppure di noci o nocciole in granella

Preparazione

Preparate il caffè, scioglietevi lo zucchero e lasciatelo raffreddare. In una ciotola unite lo yogurt greco con il caffè ristretto, e montate con le fruste elettriche creando un composto cremoso e spumoso; a piacere aggiungete le gocce di cioccolato o la granella di noci o nocciole, mescolando delicatamente con un cucchiaio.

Versate la crema ottenuta in coppette o bicchierini, e riponetela in frigorifero per almeno due ore. Decorate con una spolverata di cacao amaro e granella di noci o nocciole, prima di servire.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

Crema al caffè light, freschissima: ecco cosa si aggiunge alla panna per renderla più densa scritto su Più Ricette da Catia.