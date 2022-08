Crema al limone furbissima, si prepara con una bottiglia e bastano pochissimi minuti. Morbidissima. E se c’à un ospite improvviso a cena o per una merenda durante il pomeriggio? E se per caso ci assale una voglia matta di dolce? E se per caso abbiamo tanti limoni da consumare?

Ecco che arriva una ricetta semplicissima e velocissima. Siete quindi pronti a leccarvi i baffi e a preparare questo dessert che potrete gustare anche con un cucchiaino? Andiamo a scoprire come si prepara e quali sono gli ingredienti

Ingredienti

80 gr di zucchero a velo

100 gr di succo di limone

120 ml di latte ( intero, ma se non l’avete va bene tutto)

1 l di panna per dolci ( quella che comunemente troviamo al supermercato)

Preparazione

La prima cosa che faremo per questa ricetta super veloce è quella di ricavare il succo di limone. Quindi prendiamo i nostri agrumi e premiamoli con una semplicissima premiagrumi, se non l’avete andrà bene anche una forchetta. L’importante è che questo succo sia liscio. Quindi una volta ottenuto passatelo in un colino ed eliminate semi e tutti i residui che ci saranno.

Mettete il succo in una ciotola e aggiungete lo zucchero a velo. Cominciate a mescolare con una frusta a mano oppure per fare prima una la frusta elettrica. Aggiungete quindi il latte e continuate a mescolare per ottenere una sorta di guazzetto, un succo molto leggero e non spumoso.

Fatto questo versate il tutto in una bottiglia. Aggiungete anche la panna per dolci nella stessa bottiglia. Cominciate ad agitare con forza. Fatto questo mettete il tutto in freezer e aspettate 30minuti. Non di più altrimenti sarà troppo granitoso.

Le dosi ora sono per 4 o 5 persone però potete sicuramente aggiustarle come vi pare ( se siete in due o una persona potete dimezzare le dosi). Ovviamente ( con le dosi sopracitate) se la bottiglia di plastica è di un litro potrete usarne due e shakerare meglio. Continua a leggere i nostri dessert

