Crema caffè all’acqua furbissima, 3 ingredienti e super cremosa: bastano due mosse

Crema caffè all’acqua, 3 ingredienti e super cremosa: bastano due mosse . Ricette simpatica e sfiziosa, la crema caffè all’acqua è ideale per quei pomeriggi spompi, in cui non si ha voglia di fare molto. Magari consumare qualcosa di simpatico, carino e sfizioso. Non è un dolce molto calorico, ma sopratutto non c’è latte né grassi particolarmente pesanti.

Tre ingredienti, velocissimo da preparare e il gioco è fatto. Certo ci vuole un po’ di pazienza dato che bisogna aspettare che l’acqua freddi, però il risultato è ottimo e gustoso. Andiamo a scoprire gli ingredienti e il procedimento.

Ingredienti

60 gr di caffè solubile ( di quello che si trova comunemente al super mercato)

300 ml di acqua fredda

240 gr di zucchero semolato

Preparazione

La prima cosa da fare sarà quella di mettere l’acqua in freezer per un 15 venti minuti. Non dovrà risultare ghiaccio solido, dovrà solo essere molto freddo, ghiacciata, ma non solida. Fatto questo mettete il caffè solubile in una ciotola e poi lo zucchero ( non fate quello nella moka, non serve a nulla per questa ricetta). Dopo aver fatto trascorrere il tempo necessario aggiungete anche l’acqua ghiacciata ( se c’è qualche pezzo di ghiaccio va bene lo stesso infondo).

Prendete un minipimer o una frusta elettrica e cominciate a montare il tutto. Montate bene, il risultato dovrà essere una spuma marrone chiaro. Quando sarà pronto ve ne accorgerete subito data la consistenza setosa: un composto perfetto. Prendete un cucchiaio e rovesciatelo, se si stacca non sarà ancora pronto. Porzionatelo nei bicchierini piccoli, quelli da caffè, spolverate del cacao amaro se piace e servite. Se non avete la frusta o magari siete in campeggio o in una casa al mare, basta prendete una bottiglia e shakerarla ( sbatterla con veemenza) fino a quando si monterà il caffè.

