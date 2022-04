crema-catalana-con-i-resti-della-colomba-di-pasqua,-la-ricetta-di-carlo-cracco-pronta-in-5-minuti-e-buonissima

La Crema Catalana con gli avanzi della Colomba: La ricetta super facile di Carlo Cracco che stupirà tutti. Sicuramente il giorno di Pasqua, anche se in tempi di Coronavirus avrete scartato la vostra bella colomba di Pasqua. E come al solito, ( ammettetelo) non siete riusciti a terminarla tutta.

Sicuramente tra stamattina e pranzo di Lunedì darete un’altra bella spazzolata alla colomba, ma perché invece non utilizzarla per un’idea più gustosa, magari da proporre alla vostra famiglia in questi giorni un poì “amari?”. Ecco allora che ci viene in aiuto Carlo Cracco che in una intervista al Corriere ha spiegato una ricetta per utilizzare gli avanzi di Colomba.

Cracco ha infatti ideato una crema catalana proprio alla colomba pasquale. Così ha scritto il noto chef: “Ieri per il Corriere Milano ho pensato a un particolare dolce per Pasqua, una sorta di crema catalana che si può realizzare con quel che resta della Colomba. Dal momento che è facile da replicare e potete farla tutti (più o meno!), vi indico di seguito la ricetta”.

Crema catalana di Carlo Cracco alla colomba di Pasqua: Ingredienti per 6 persone:

750 g Panna fresca

9 Tuorli d’uovo

100 g Zucchero semolato

200 g Ritagli o avanzi di Colomba pasquale

30 g Zucchero di canna

6 Cocotte

1 Arancia

12 Scorzette d’arancia candite (facoltative)

Crema catalana alla colomba di Pasqua, Preparazione:

Miscelare ed amalgamare i tuorli con lo zucchero semolato aiutandosi con una frusta.

Unire poco per volta la panna diluendo il composto continuando a rimestare sino ad incorporare tutta la panna. Unire al composto la scorza grattugiata dell’arancia fresca. Rompere a piccoli pezzi le parti di Colomba pasquale e distribuirli nelle sei cocotte. Versare il composto suddividendolo nelle 6 cocotte.

Cuocere il tutto a bagnomaria in forno a 120°C per 25 minuti. Togliere dal forno, raffreddare e riposare in frigorifero per 2 ore circa. Al momento di servire, cospargere la superfice con lo zucchero di canna e caramellare con un cannello da cucina o con l’aiuto del grill del forno.

Decorare a piacere con scorzette d’arancia candita e servire. Se è troppo complicato, mangiate solo la Colomba!!

