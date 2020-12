I crema chantilly vegan, è la base perfetta per golosi dessert al cucchiaio, come quello qui proposto con le fragole; può essere inoltre usata per farcire o ricoprire qualsiasi dolce a base di pan di spagna, pasta frolla o millefoglie.

Nonostante il legame con la francese chantilly, la ricetta della crema diplomatica è di origine italiana. Si ottiene unendo crema pasticcera e crema chantilly in proporzioni variabili: tra 1/3 e 2/3 fino a metà pasticcera e metà chantilly, per una crema più soffice.

Nel nome diplomatica il senso di questa felice unione: la parola greca diploma significa infatti cosa addoppiata.

Se siamo tra quelle persone che evitano uova e latticini, sia per etica o per salute, non dobbiamo rinunciarci: è possibile preparare questa crema anche in versione totalmente vegetale.

Le monoporzioni di crema chantilly vegan possono anche essere congelate, poi gustate come fossero un semifreddo; basterà tirarle fuori dal freezer 15 minuti prima di servirle.

Durata

Tempo di preparazione: 50 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 ml Latte Di Soia oppure di riso o avena

15 g Farina

5 g Amido di Mais

30 g Malto di riso

1 pizzico Curcuma

1/2 scorza Limone

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

200 ml Panna Da Montare vegetale

Per la macedonia di fragole (facoltativa)

500 g Fragole

60 g Malto di riso

1/2 succo Limone

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema chantilly vegan, mettete in un pentolino la farina e l’amido di mais. Aggiungete il latte vegetale poco per volta e mescolate velocemente con una frusta, per sciogliere farina e amido creando una cremina senza grumi.

Aggiungete alla cremina di latte e farine il malto, la curcuma e la scorza di limone. Mescolate bene.

Aggiungete ora a filo tutto il restante latte, continuando a mescolare con la frusta.

Mettete il pentolino sul fuoco e portate la crema a bollore, mescolando continuamente.

Raggiunto il bollore, abbassate la fiamma al minimo e proseguite la cottura per 5 minuti, sempre mescolando con la frusta.

Versate la crema ottenuta in una ciotola e lasciatela raffreddare.

Nel frattempo, se intendete usarle, preparate le fragole: lavatele, tagliatele a pezzettini, riunitele in una ciotola con il succo di mezzo limone e 60g di malto di riso. Mescolate bene e mettete da parte.

Versate la panna ben fredda in una ciotola con l’estratto di vaniglia. Montate a neve ben ferma. Una volta che la crema preparata in precedenza è a temperatura ambiente, prendete una cucchiaiata di panna e mescolatela alla crema.

Unite la restante panna montata alla crema poca per volta, mescolando dal basso verso l’alto per far incorporare aria e non smontare la panna. Il procedimento è un po’ laborioso ma il risultato ripagherà la fatica.

Prendete delle coppette monoporzione e alternate strati di fragole condite e crema chantilly . Fate riposare in frigorifero almeno un’ora prima di servire.