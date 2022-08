crema-di-peperoni,-ideale-per-accompagnare-tutte-le-vostri-carni:-l’idea-estiva-super-golosa,-facile-e-veloce

Il filetto di maiale con crema di peperoni, è un secondo piatto raffinato, saporito, che sicuramente stupirà i vostri ospiti. Potete preparare la crema di peperoni, in anticipo, in modo da compore velocemente il vostro piatto. Questa crema andrà bene per qualsiasi carne vogliate preparare, quindi è una ricetta molto versateli, oltre che buonissima. Provare per credere. Leggi anche altre golose RICETTE CON I PEPERONI

Filetto di maiale con crema ai peperoni, Ingredienti:

2 fette di filetto di maiale

2 peperoni rossi

Olio evo

Sale

Prezzemolo

1 cucchiaino concentrato di pomodoro

½ carota

½ cipolla

½ costa di sedano

Olive di Gaeta

Procedimento:

Per preparare il filetto di maiale con la crema di peperoni, iniziate ad arrostire i peperoni in forno. Metteteli in una pentola coperta, per circa trenta minuti, poi pelateli e sciacquateli, posizionateli su dei fogli di carta assorbente per eliminare l’acqua in eccesso.

Metteteli nel bicchiere del mixer, con un poco d’olio evo, un pizzico di sale e prezzemolo, azionate il mixer fino ad ottenere una crema.

In una capiente padella, mette un giro d’olio evo, tritate ed unite all’olio evo, il sedano, la carota e la cipolla, fate rosolare per un minuto.

Unite le fettine di filetto di maiale, e fate rosolare da entrambi i lati.

Unite la crema di peperoni, dopo un minuto, il concentrato di pomodori, ed infine le olive denocciolate,

regolate di sale. Fate insaporire il filetto di maiale da entrami i lati, e lasciate addensare la crema. Impiattate, servite e gustate.

