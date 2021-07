crema-siriana-con-peperoni,-noci-e-aglio:-come-prepararla

Descrizione

La muhammara è una tradizionale salsa piccante tipica della cucina siriana, preparata con una base di peperoni rossi, noci e pangrattato, aromatizzata con aglio, cumino, peperoncino e sciroppo di melograno. Una crema salata stuzzicante e saporita, ottima da servire come antipasto con dei crostini o delle verdure in pinzimonio. Scoprite la ricetta originale e come prepararla in pochi passaggi.