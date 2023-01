Creme de abacate com mascarpone e cacau é simples e saudável; aprenda

Chef de cozinha Paulo Waller ensinou o passo a passo da receita. Culinaria #013: Aprenda a fazer um creme de abacate com cacau

As sobremesas com frutas são as mais saudáveis e mais pedidas no verão. Por isso, o chef de cozinha Paulo Waller preparou um creme de abacate com cacau. A receita é fácil e rápida de fazer. O creme pode ser um lanche da tarde ou ser a sobremesa após um delicioso almoço na estação mais quente do ano (confira a receita abaixo).

O Culinária #013 está na Temporada de Verão, com receitas leves, refrescantes e lindos cenários da Baixada Santista.

Em entrevista ao g1, o consultor e chef de cozinha Paulo Waller, do restaurante Kui Marina, em São Vicente, no litoral de São Paulo, explicou que o creme pode ser feito com abacate ou o avocado. “O abacate é um pouco mais doce e o avocado é mais amanteigado. A diferença principal é que o avocado é mais leve, tem menos teor de gordura”, explicou ele.

Segundo o chef, no verão, as sobremesas mais leves são mais pedidas, ainda mais a base de frutas. “Essa não é pesada, fica uma delícia”, falou.

Creme de abacate com mascarpone e cacau feito pelo chef Paulo Waller

Mariane Rossi/g1

O primeiro passo é juntar o abacate com o mel ou o melaço no processador. O creme está pronto. Agora, é a hora de fazer a segunda parte. Basta misturar bem o cacau com o queijo mascarpone, o melaço e dar um toque de pimenta rosa no final.

“Ela não tem picância nenhuma e nem ardência, só sabor mesmo”, explica o chef. Depois, é só colocar em tacinhas, deixar na geladeira por pelo menos uma hora e servir (veja a receita completa em vídeo, no início da reportagem, ou em texto abaixo).

Chef Paulo Waller durante entrevista a jornalista Mariane Rossi, do g1

Danilo Santos

Confira a receita:

Ingredientes

1 abacate

1 colher de sopa de cacau em pó.

1 colher de sopa de melaço de cana ou mel.

1 pote de queijo mascarpone ou cream cheese.

Azeite

Raspas de 1 limão sicilliano

Modo de preparo

Em um liquidificador ou processador, coloque o abacate, o melaço de cana e processe.

Em uma tigela, coloque o mascarpone, um fio de azeite e as raspas de limão sicilliano e o cacau em pó. Misture suavemente com a ajuda de uma espátula.

Para servir, coloque o creme de abacate em uma taça e cubra com o creme de mascarpone com cacau. Finalize com raspas de limão siciliano e o cacau polvilhado.

Bom apetite!

