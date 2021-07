Creme solari per bambini | quali sono le più consigliate | LE MARCHE

Le creme solari per bambini sono molto importanti da valutare prima dell’acquisto. Ed un ente ufficiale le cataloga in ordine di sicurezza.

Creme solari per bambini le più consigliate Foto dal web

Creme solari per bambini, c’è una rivista rivolta ai consumatori che in Francia ha stilato la classifica dalle migliori a quelle la cui qualità viene messa in discussione. La cosa interessa specialmente per il fatto di riguardare nel dettaglio i più piccoli.

La rivista in questione è “Que Choisir”, che aveva già fatto qualcosa di simile nell’estate del 2019. Diversi sono i criteri presi in considerazione, per stabilire quali siano le migliori in ordine complessivo tra le 12 prese in considerazione.

Di ognuna sono state analizzati dei campioni, sottoposti ad osservazioni al microscopio. La cosa ha un certo qual rilievo anche qui da noi in Italia, dal momento che alcune di queste marche sono diffuse pure sul nostro territorio.

Tra gli aspetti considerati figurano la capacità di fornire protezione dai raggi UVB e UVA, poi le proprietà cosmetiche costituite dalla facilità di applicazione. Cosa che riguarda la spalmabilità, l’assorbimento della pelle e la consistenza.

Creme solari per bambini, la classifica della rivista “Que Choisir”

I raggi UVB e UVA che possono risultare dannosi e cancerogeni in caso di esposizione prolungata nel tempo. Ancora, gli esperti hanno verificato la presenza di sostanze potenzialmente pericolose, come fenossietanolo ed altri interferenti, vietati per i bambini di età inferiore ai 3 anni.

Di seguito ecco le creme solari per bambini in ordine decrescente per qualità, dalla migliore in poi.:

Avene – Intense Protect

Mustela – Spray solare ad alta protezione

Aptonia (Decathlon) – Sport 50+ bambini

SVR – Latte Sun Secure

Vichy – Capital soleil

Eucerin – Sensitive Protect Kids – Spray Solare

Nivea Sun – Kids Sensitive Protect & Play

Calano, secondo quanto riportato da “Que Choisir”, la soluzione solare spray “Cien” di Lidl,Garnier Ambre Solaire e la crema Solare Polaar, tutte quante contenenti octocrylene e/o fenossietanolo.

Proprio la Polaar però risulta l’unico articolo che andrebbe assolutamente evitato, in base a ciò che riferisce la rivista d’Oltralpe dopo avere passato al vaglio tutti questi prodotti.