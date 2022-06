Crepes alla Spirulina, il dolce dell’estate veloce e sfizioso pronto in poco tempo. Un modo bello e colorato per fare colazione, ma anche merenda o perché no, un dessert di fine pasto. Queste crepes sono davvero magiche e buonissime. Andiamo quindi a vedere come si possono cucinare e quali sono gli ingredienti.

Crêpes alla spirulina

40 gr farina di avena (io ho usato quella integrale)

100g albume

100g latte (io ho usato quello vegetale alla mamdorla)

un uovo medio

Dolcificante a piacere (io ho usato il grezzo di canna)

Spirulina blu o verde ( facoltativa )

Burro di arachidi

Marmellata di ciliege e frutta fresca

Yogurt a piacere

Zucchero a velo (io ho usato quello di canna)

Preparazione

La prima cosa da fare sarà quella di mischiare gli ingredienti in una ciotola ( per dare alle crepes una colorazione particolare, basta aggiungere la spirulina blu/verde), versa poi il composto. Il quantitativo dovrà essere circa 50 grammi per volta. Con un mestolo, servendo dei vostri occhi inserite poco alla volta il composto in una pentolina precedentemente imburrata ( poco burro). Cuoci le crepes a fuoco medio, prima da un lato e poi dall’altro.

A questo punto potrete farcire a piacere con marmellata e frutta. Richiudete a portafoglio e spolverare con zucchero a velo. Guarnire con burro di arachidi o yogurt e frutta.

L’articolo Crepes alla Spirulina, il dolce dell’estate veloce e sfizioso pronto in poco tempo proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.