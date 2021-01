Crêpes, soupe à l’oignon, omelettes e macarons: piatti francesi o italiani?

Ha portato il tabacco alla corte di Francia per via del diplomatico Jean Nicot, ha insegnato alle cortigiane il bacio moderno, ribattezzato poi bacio alla francese, ha fatto conoscere trucchi, profumi e tinte per capelli, ma anche le mutande per poter andare comodamente a cavallo alla moda maschile. Ma soprattutto ha esportato in Francia i piaceri della tavola e le prelibatezze culinarie della sua Toscana, che da allora sono entrate a far parte della cucina francese. Caterina de’ Medici ha portato a Parigi il meglio dell’Italia facendosi promotrice di diverse rivoluzioni, in primis una rivoluzione del gusto.

Caterina arriva a Marsiglia per sposare Enrico d’Orléans, il futuro re Enrico II, il 28 ottobre 1533, con un entourage di cortigiani, servitori, artisti e un esercito di cuochi, pasticceri, panettieri e distillatori. Le sue valigie contengono carciofi, di cui andava pazza, lattuga, prezzemolo, spinaci, piselli, fagioli, tartufo, olio d’oliva e pane bianco, anche chiamato pan de la Reine. Caterina così si assicura di non farsi mancare le sue pietanze preferite: papero al melarancio, la zuppa toscana chiamata carabaccia e le «pezzole della nonna», una sorta di crespelle servite con la “salsa colla”, antenata della besciamella. Così i cuochi della regina fanno conoscere ai cuochi della corte del re di Francia quelle gustose ricette italiane che piacquero a tal punto ai francesi da appropriarsene e cambiarne il nome. Così il papero al melarancio divenne il canard à l’orange, la carabaccia venne chiamata soupe à l’oignon e le «pezzole della nonna» ribattezzate crêpes. Questi antichi piatti di origine italiana, anzi toscana, sono diventati in seguito fondamenti della cucina tradizionale d’oltralpe e sono tuttora protagonisti delle tavole francesi.

La storia è confermata anche da Marie-Antoine Carême, conosciuto come il «re degli chefs e lo chef dei re», e dallo scrittore Jean Orieux che nel suo libro Catherine de Médicis ou la Reine noire racconta di come la regina fiorentina abbia riformato l’antica cucina francese di tradizione medievale e contribuito a far nascere la cucina francese moderna.

Caterina, inoltre, porta a Versailles non solo i piatti toscani ma anche l’arte della tavola e le buone maniere dei nobili fiorentini. Alla corte dell’italienne, quindi, la tavola, viene apparecchiata con tovaglie damascate, bicchieri in vetro provenienti da Murano, piatti in ceramica che vengono cambiati tra una portata e l’altra distinguendo tra salato e dolce e, soprattutto, compare la forchetta, originaria di Venezia e Firenze, che mette fine all’uso arcaico di mangiare con le mani. La regina afferma il piacere della tavola in tutto il suo sfarzo, una tendenza che poi raggiunge il culmine con il Re Sole, Luigi XIV.

Elogiata da importanti ricettari come la regina che ha portato il Rinascimento italiano nei piatti francesi, Caterina sarebbe, invece, secondo i suoi detrattori, la fautrice del mito italiano della cucina francese. L’origine italiana di molte pietanze d’oltralpe ancora in uso avrebbe dato vita, secondo alcuni, a una storia che si perde nella leggenda. Caterina ha sicuramente il merito di aver contribuito alla rivoluzione del gusto che avvenne nel Cinquecento alla corte di Francia, che però già dai tempi di François I era una delle più sofisticate d’Europa. Il viaggio delle ricette tra Italia e Francia è stato favorito dalla regina italiana, ma bisogna comunque considerare l’ampia circolazione di libri e costumi, compresi quelli gastronomici, che avveniva tra le corti principesche d’Europa tra il XV e il XVI secolo. Tra Italia e Francia, in particolare, esiste un reciproco confronto culturale, oltre che culinario, che si perde nella notte dei tempi. Una storia secolare lega i due Paesi separati dalle Alpi in un relazione idilliaca e conflittuale al tempo stesso, come sono certi amori impareggiabili.

Nonostante l’intreccio di storia, miti e leggende, oggi parlano i piatti. Quindi entriamo nelle cucine di Caterina de’ Medici per scoprire le specialità gastronomiche francesi dalla insospettabile origine italiana che continuano a viaggiare tra le tavole dei due Paesi.

Per vedere i piatti contesi tra Italia e Francia sfogliate la gallery sopra.