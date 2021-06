cresce-l’attesa-a-brancaleone-per-l’arrivo-di-emanuela-tittocchia

Brancaleone ospita Emanuela Tittocchia , attrice, conduttrice, opinionista

Non solo mare a Brancaleone, la piccola località turistica calabrese, che si affaccia sullo Jonio, continua la promozione dei suoi luoghi più belli e ricchi di cultura e storia. E lo fa ospitando per qualche giorno Emanuela Tittocchia, attrice, conduttrice, opinionista, reduce dall’ultima edizione del reality l’Isola dei famosi e nota per le fiction televisive come: CentoVetrine e Non smettere di sognare.

Laureata in architettura, sensibile e felice di poter valorizzare i siti archeologici, le aziende e gli enti del comune reggino, la Tittocchia sarà protagonista di alcuni shooting esclusivi a cura di Carmine Verduci, (Presidente della Pro Loco di Brancaleone).

Soggiornerà presso il complesso alberghiero dell’Hotel Villaggio Club Altalia.

L’iniziativa di promozione locale, patrocinata dal Comune di Brancaleone e supportata dall’Azienda Agricola Patea e altre realtà brancaleonesi, organizzata e promossa da KalabriaExperience e Massmedia Comunicazione e vedrà anche la partecipazione del modello e attore Gennaro Cassini, testimonial del rilancio turistico e culturale dell’area Grecanica anche dal punto di vista enogastronomico e dell’economia locale.