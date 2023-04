Crescimento do mercado de terceirização no Brasil

: 80% das empresas brasileiras utilizam a terceirização em algum setor ou atividade, entenda melhor como esse mercado vem se expandindo. Profissionais terceirizados da Security, uniformizados para a prestação de serviços

A terceirização é algo cada vez mais comum nas empresas brasileiras. Essa prática consiste na contratação de uma prestadora de serviço, especializada na realização de uma atividade específica.

Um modelo que pode ser aplicado em diversos setores, como indústrias, condomínios, edifícios corporativos, instituições financeiras, construção civil, varejo, dentre outros segmentos.

Inovação, qualidade do serviço, competitividade, redução de custos e maior flexibilidade de contratação são alguns dos motivos que tornam esta uma opção mais estratégica, seja no âmbito operacional, administrativo, técnico ou especializado.

Assim, em um cenário de rápida evolução tecnológica e o constante surgimento de novos modelos de negócio, a terceirização contribui para que organizações possam crescer, desenvolvendo-se com foco total naquilo que é fundamental no seu core business.

O avanço da terceirização em números

Não é de agora que a terceirização vem demonstrando seu potencial e avanço no Brasil. Alguns números ilustram bem essa tendência, veja:

Um estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou que 80% das empresas brasileiras utilizam a terceirização em algum setor ou atividade, destinando a esse fim, em média, 18,6% de seus orçamentos.

Conforme dados do IBGE, em 2020, cerca de 4,3 milhões dos profissionais eram terceirizados, correspondendo a cerca de 25% dos trabalhadores formais.

O setor de serviços é o mais terceirizado no país, representando uma parcela de 70% deste mercado. Em 2020, por exemplo, obteve um crescimento de 8,8%, mesmo com a pandemia de COVID-19.

Lei da terceirização

Outro fator que tem contribuído para o crescimento da terceirização no Brasil é a legislação trabalhista. A Lei nº 13.429/2017, aprovada em 2017, passou a permitir a prestação de serviços relacionados às atividades-fim das empresas, antes restrita a atividades-meio.

Benefícios da terceirização

Existem uma série de motivos pelos quais a terceirização tem crescido no Brasil, são eles:

Redução de custos

A contratação de um profissional custa caro e vai muito além do que é pago em salário. Ao terceirizar, esse valor é reduzido de forma significativa, pois dispensa a preocupação com folha de pagamento, encargos, treinamentos e qualquer custo que onera o orçamento.

Também há contenção em relação à manutenção da infraestrutura operacional e a aquisição de equipamentos e materiais.

Tudo isso, ainda permite a precisão do planejamento financeiro das empresas, pois em um contrato, é determinado um gasto mensal, sem eventuais surpresas.

Otimização da gestão

Gestores podem otimizar tempo e esforço com atividades que não são o foco da sua rotina. Recrutamento, admissão, rescisão e demandas trabalhistas em geral, assim como a integração, controle, acompanhamento e avaliação das equipes são de responsabilidade da contratada.

Os profissionais já chegam prontos para assumirem seus postos. Inclusive, em caso de faltas, a função não fica comprometida.

Qualificação das atividades e supervisão da operação

Profissionalizar os serviços reflete em uma operação com processos bem definidos, organizados e monitorados com eficiência.

Os colaboradores são treinados e capacitados para seguirem padrões de excelência e suprirem as demandas e critérios de cada setor.

A importância em contar com uma empresa de confiança

Por estar em uma crescente, a prestação de serviços terceirizados é um mercado altamente competitivo. É muito importante ter certeza de estar contratando uma empresa de confiança e para isso, é necessário realizar uma escolha criteriosa e inteligente diante de tantas opções.

