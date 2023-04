Crescimento urbano e cultura empreendedora: por que Boa Vista é a 6ª no ranking de melhores cidades para empreender

Especialistas do Sebrae, da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e empreendedora ouvidos pelo g1 também atribuem sucesso a fatores como desburocratização do serviço público na hora de formalizar empresa e ao tamanho da cidade. Boa Vista é única capital que não é metrópole entre as seis primeiras do ranking. Avenida Jaime Brasil, no Centro de Boa Vista

Crescimento urbano e vontade da população em empreender. Esses são os fatores que especialistas e micro e pequenos empreendedores destacam como pontos para que Boa Vista ocupe a 6ª colocação como uma das melhores cidades brasileiras para empreender. Em 2022, a capital de Roraima ocupava o 48º lugar no ranking.

Entre as capitais listadas nas primeiras posições, Boa Vista é a única que não é uma metrópole – a cidade divide o ranking com gigantes como São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Brasília (DF).

O levantamento, chamando de Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), foi criado pela Endeavor e, nesta edição, foi realizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Ao todo, 101 cidades foram avaliadas.

O objetivo do estudo foi analisar e comparar os ecossistemas empreendedores dos 101 maiores municípios do Brasil, explorando as condições que essas cidades oferecem para o desenvolvimento da atividade empreendedora.

Na análise por pilares, Boa Vista lidera a categoria Cultura Empreendedora, que destaca cidades com instituições que atuam no tema e moradores que buscam informações sobre empreendedorismo e os processos de abertura de empresas.

Para se ter ideia, de 2021 para 2022 foram abertas 6.784 novas micro e pequenas empresas (MPEs) com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Além disso, no mesmo período, 5.138 pessoas formalizaram o negócio e se firmaram no mercado boavistense como microempreendedores individuais, conforme levantamento do Sebrae.

Para entender como a capital registrou esse aumento significativo no ranking, o g1 ouviu a economista e coordenadora-geral substituta de Pesquisa da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Kamyle Medina, a microempreendedora Kariny Adrielly, dona de uma papelaria, e o superintendente do Sebrae em Roraima, Emerson Baú.

A paixão de Kariny Adrielly por materiais de papelaria fez com que acendesse nela a chama do empreendedorismo. Em fevereiro de 2022 ela abriu sua própria papelaria em Boa Vista e hoje é uma das pessoas que apostou na cidade como o lugar ideal para tirar do papel o plano de negócio.

Para ela, que este ano completou um ano como empreendedora formal na capital, o resultado positivo no mercado tem relação com a cidade ser pequena, propícia para ter ideias criativas de negócios e também para a aproximação com os clientes.

“Sempre tem que estar se desafiando, inovando, trazendo produtos diferentes, trazendo conteúdos diferentes. A pessoas são muito cativantes. Elas se sentem parte do seu negócio. Acho que pelo fato da cidade ser pequena e elas podem vir conhecer o seu trabalho. Às vezes em cidades grandes tem aquele distanciamento”, diz ela.

“Aqui, as pessoas são próximas. Elas podem vir direto na loja, os bairros não são tão longe. Então, elas se sentem muito próximas da gente. Elas enviam mensagem, parece uma família e todo mundo se conhece. Isso é muito bom, pois a gente cria esse vinculo com o nosso público”.

Para a coordenadora-geral substituta da Enap, Kamyle Medina, essa escalada de Boa Vista no ranking está totalmente ligada ao aumento da cultura empreendedora, que mede o interesse pelo empreendedorismo. A especialista atribui esse quesito à facilidade e o incentivo em empreender na cidade.

“A gente vê que em Boa Vista a vontade de empreender consegue se sobrepor a todos os problemas de infraestrutura no Norte, que a gente saber que é um gargalo”, diz ela.

Na pesquisa foram analisados sete fatores considerados essenciais para uma cidade ser considerada atraente para o empreendedorismo: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora.

“Boa Vista do ano passado para cá foi uma cidade que nos surpreendeu muito positivamente, pois subiu em quase todos os pilares. A cidade só não subiu no ‘ambiente regulatório’ e em ‘capital humano’. Em todos os outros melhoraram e melhoraram bastante, principalmente em cultura empreendedora”, explica a especialista”.

O superintende do Sebrae, Emerson Baú, concorda. Para ele, a cultura empreendedora atrelada à desburocratização no serviço público na hora de abrir uma empresa contribui para que pessoas encarem o desafio de empreender.

“Hoje, o estado de Roraima, e quando falo de estado incluo governo e prefeitura, vem trabalhando um ambiente propício para os negócios. Para se ter ideia, hoje, na Junta Comercial, em menos de 40 minutos você formaliza uma empresa. E no indicador que inclui governo e prefeitura, em menos de 12 horas nós conseguimos ter uma empresa formalizada e aberta”, explica.

Atualmente, o processo de abertura de empresas tanto no âmbito municipal quanto estadual é feito de forma on-line por meio da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim).

E para seguir nesse crescimento econômico por meio de negócios e fugir do funcionalismo público, a ideia também é manter ações de gestão de negócio e o incentivo ao empreendedorismo, avalia Emerson Baú.

“O Sebrae apoia desde aquela pessoa que está pensando em montar um negócio, seja um negócio tradicional ou do meio tecnológico, faz esse trabalho da estruturação da ideia de negócio, para aqueles que já tem um negócio e querem melhorar a gestão e para aqueles que melhorar a qualidade do seu negócio. Então, a gente atua no segmento empresário nos mais diversos aspectos”, explica.

Para a prefeitura de Boa Vista, as ações que envolvem a desburocratização dos serviços públicos municipais, melhorias na infraestrutura e até investimentos na formação de novos empreendedores colocam a capital como local bom para investimentos.

Isso inclui parceiras com o Sebrae-RR e outras instituições do sistema “S”, para o desenvolvimento dessas políticas. É o caso da Agência Municipal de Empreendedorismo (AME), criada em junho do ano passado e que atende a autônomos com empreendimento comprovado e microempreendedores individuais (MEI) que tenham interesse em adquirir uma linha de crédito junto ao órgão municipal, no valor de R$ 3 mil.

Desde o ano passado, já foram liberados mais de 350 linhas de créditos e outras 105 ainda estão em andamento. A microempreendera Kariny Adrielly, ouvida nesta reportagem pelo g1, é uma dessas pessoas que buscou crédito para ampliar a papelaria.

Outro projeto é o “Descomplica”, um programa da prefeitura que tem como foco a para redução da burocracia, com estímulo à economia – por meio dele, empreendedores têm acesso a todos os tributos e atividades da empresa em um só lugar.

O ranking

São Paulo reúne as melhores condições para os empreendedores no Brasil, segundo ranking geral do ICE. Florianópolis e Joinville, ambos em Santa Catarina, ocupam o segundo e o terceiro lugar, respectivamente.

Brasília fica em quarto lugar e Niterói, no Rio de Janeiro, ocupa a quinta posição do ranking geral (veja as dez melhores cidades mais abaixo).

“O sucesso de Boa Vista talvez se dê porque a cidade é um caso muito interessante de engajamento do poder público municipal no fomento ao empreendedorismo. Além de ter instituído uma Agência Municipal de Empreendedorismo e Fomento, conta com um programa de apoio aos pequenos negócios da cidade, que contemplou microcrédito a alguns empreendedores”, explica o estudo.

No quesito Mercado, a capital ocupa o 7° lugar e a presença dela na categoria foi destacada pelo ICE. Segundo a pesquisa, desde que o fluxo migratório de imigrantes venezuelanos se intensificou, as exportações roraimenses cresceram vertiginosamente, em que as trocas com o país vizinho representam mais de 73% das vendas para o comércio exterior.

“Isso demonstra que a imagem pejorativa que se tem dos fluxos de migração de venezuelanos para o Estado seria economicamente ruim. Pelo contrário, evidências apontam que a diversidade étnica de municípios pode favorecer as exportações e a performance econômica de municípios”, disse.

Na categoria Ambiente Regulatório, onde são retratados o tempo gasto com processos burocráticos e judiciais, a cidade fica na 22ª posição. Já no Acesso Capital, que investiga operações de crédito por município, ela aparece na 61ª colocação e em Inovação, no 65° lugar.

No ranking do Capital Humano, Boa Vista figura entre os 70 primeiros, com a 67ª colocação. E na Infraestrutura, pilar que está diretamente ligado às conexões com outras cidades e países e aos custos envolvidos na manutenção da estrutura do negócio, ela ocupa o 90° lugar.

