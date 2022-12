Nel 2021 gli investimenti nel settore italiano dei rifiuti hanno subito un’accelerazione senza precedenti, per un valore complessivo di 900 milioni di dollari. Si tratta di un aumento del 59,6% rispetto all’anno precedente. Ma il waste aumenta anche in termini di valore della produzione aggregato, pari a 13,1 miliardi di euro.

È il quadro che emerge dal Was Report 2022 “La gestione dei rifiuti in Italia: attori, investimenti e scenari innovativi nel quadro del PNRR”, dedicato all’industria italiana della gestione dei rifiuti attraverso l’analisi dei player della raccolta, trattamento, smaltimento e selezione.

Secondo quanto riportato dal report, nel 2021 i principali 124 top player, pubblici e privati, della raccolta, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani hanno registrato un valore della produzione aggregato di 10,26 miliardi di euro.

Complici le opportunità offerte dal PNRR, gran parte degli investimenti delle aziende hanno puntato sul consolidamento delle attività, su nuovi impianti e mezzi.

Sono circa 1.080 le iniziative già censite, che hanno usufruito dei fondi previsi dal PNRR nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”.

Gran parte dei progetti riguarda impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e impianti innovativi per il trattamento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili. Prevalgono gli impianti per il trattamento della Forsu, la frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

Le iniziative si concentrano per lo più nel Meridione, con il 52% dei progetti diffusi nel Sud e nelle Isole; a seguire il Centro Italia, con il 29%, e un boom in particolare nella regione Lazio, che vede

94 progetti dedicati; infine, il Nord Italia, con il 19% degli investimenti.

L’articolo Crescita senza precedenti per il settore italiano dei rifiuti nel 2021 proviene da The Map Report.

Vittorio Ferla