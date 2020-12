crespelle-funghi-e-fontina:-una-idea-originale-per-il-pranzo-del-primo-dell’anno.-pronte-in-5-minuti,-ecco-il-trucco-per-farle-buonissime

Che giornate impegnative! Si è lavorato, sorriso e cucinato, tanto! Ora cominciamo a fare sul serio!



Ci aspettano una sfilza di giorni di festa, ed altri da passare in casa, a cucinare per tutti: primi eleganti, secondi ricercati, e dolci stratosferici.

Oggi vi proponiamo un piatto classico, che più classico non si può!



Potreste presentarlo come primo piatto della vigilia o apprezzarlo come piatto vegetariano: Crespelle Funghi e Fontina!



Golose e saporite, semplicissime da preparare… niente di meglio!

Ingredienti per 6 CRESPELLE AI FUNGHI E FONTINA

per le crespelle:

30 g di burro,

160 g di farina 00,

320 g di latte,

2 uova medie,

sale.

per la besciamella:

30 g di burro,

30 g di farina 00,

250 g di latte intero,

sale e noce moscata.

per farcire:

200 g di funghi porcini di Borgotaro IGP, secchi,

parmigiano reggiano DOP,

200 g di fontina valdostana DOP a fette,

olio d’oliva,

poco sale, pepe nero,

uno spicchio di aglio.

procedimento

Per realizzare l’impasto delle crespelle:



iniziamo fondendo il burro (in un padellino o con il microonde),



in una ciotola sbattiamo le uova con la frusta, aggiungendo il latte a filo;



in seguito uniamo la farina e il burro fuso, creando una pastella liscia, senza grumi.



Mettiamo l’impasto in frigorifero a riposare per 30 min circa.

Nel frattempo prepariamo la besciamella:



in un tegamino sciogliamo il burro, ed uniamo la farina mescolando, formeremo così il roux;



una volta compatta uniamo il latte poco per volta continuando a mescolare (meglio se con una frusta) per evitare grumi; regoliamo di sale, pepe e noce moscata, poi procediamo con la cottura a fuoco basso, mescolando continuamente fino a che si addensa.

Cuociamo le crespelle:



in una padella, sciogliamo una noce di burro e con l’aiuto di un mestolo mettiamo un poco di impasto a cuocere; la crespella deve risultare sottile, quindi occorre regolarsi di colta in volta con la dose di impasto; attendiamo un minuto e poi giriamo la crespella dall’altro lato per ultimare la cottura; alla fine dovranno essere leggermente dorate. Procediamo con tutto l’impasto.

Prepariamo la farcitura:



una volta finito di cuocere le crespelle, nella stessa padella versiamo un goccio di olio, e lasciamo imbiondire lo spicchio d’aglio a fuoco dolce; in seguito aggiungiamo i funghi precedentemente messi in ammollo, e lasciamo cuocere per circa 10 minuti fino a quando non saranno morbidi ed appassiti; eliminiamo l’aglio.

Componiamo le nostre crespelle:

su ognuna spalmiamo un cucchiaio di besciamella, poi mettiamo una fetta di fontina, i funghi ed eventualmente una spolverata di parmigiano grattugiato;



per chiuderle basta piegarle a metà e ancora a metà, otterremo “un quarto” di cerchio.



Completiamo in questo modo tutte le crespelle e le posizioniamo in una teglia, spalmata sul fondo con un poco di besciamella; copriamo le crespelle con altra besciamella, i funghi rimasti, ed altro parmigiano che non guasta mai. Via! In forno modalità grill per 5 minuti. Golose? E se per la vigilia volete fare la frittura di calamari non perdetevi il trucco per farla perfetta

