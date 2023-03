‘cria-unicamp’:-universidade-inicia-programa-com-aulas-sobre-livros-exigidos-no-vestibular

Diretor da comissão que organiza o vestibular afirma que objetivo apresentar as obras e dar dicas de leitura, além de orientações de estudos sobre o tipo de questão que deve ser exigida. O diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto

A Unicamp anunciou nesta terça-feira (21) um programa de aulas sobre as obras literárias exigidas no vestibular. O projeto, chamado “Cria Unicamp”, será gratuito e terá, neste ano, 200 vagas – sendo que metade é exclusiva para alunos de escolas públicas.

As inscrições ficarão abertas de 10 a 17 de abril pelo site da Comvest. As aulas serão aos sábados com início em 29 abril e devem ocorrer até as vésperas da primeira fase, marcada para 29 de outubro.

Diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto explicou ao g1 que a meta é apresentar os livros e dar dicas de leitura, além de orientações de estudos sobre o tipo de questão que o vestibular pode abordar.

“É uma tentativa de aproximar alunos que não tem as mesmas oportunidades de ter uma orientação específica sobre as obras”, completou.

Ao anunciar o programa, o diretor da Comvest afirmou que Unicamp e Fuvest são os únicos vestibulares que mantiveram questões dissertativas, modelo que ele defende.

“O Enem, neste sentido, causa um grande prejuízo aos novos estudantes no sentido de que eles são treinados exclusivamente para fazer redação e não para produzir textos e eles respondem apenas alternativas de múltipla escolha. Isso, obviamente, sabemos todos que compromete a capacidade de produção e criação”.

‘Cria’

Freitas Neto afirmou que o nome do programa tem duplo sentido, uma vez que busca se conectar com a linguagem da juventude e também significa a criação de uma cultura na Unicamp.

“O nome tem uma linguagem que brinca com ‘os cria’ e também tem o sentido de criação, e de criar para a Unicamp uma determinada cultura. A prova da Unicamp, por ter uma segunda fase dissertativa, ela é um grande diferencial e lamentavelmente somente a Unicamp e a Fuvest têm mantido esta prova aberta”.

Segundo o diretor, as aulas devem ocorrer de 15 em 15 dias, sempre aos sábados.

Mudanças no vestibular

Na coletiva de imprensa desta terça, a Comvest anunciou mudanças no vestibular. A prova da primeira fase terá mais quatro questões de ciências humanas e, para equilibrar, três a menos de ciências da natureza em relação aos anos anteriores.

Na prática, a Unicamp passa a cobrar conhecimentos em filosofia e sociologia nas duas fases do vestibular. Até o ano passado, as duas disciplinas estavam incluídas em história.

A Comvest manteve 72 questões de múltipla escolha na primeira fase. Antes, os candidatos respondiam 31 questões de português, matemática e inglês, 24 de ciências da natureza e 16 de humanas.

A partir deste ano, serão 21 perguntas de ciências da natureza (biologia, química e física) e 20 de humanas (história, geografia, filosofia e sociologia). As 31 de matemática, português e inglês foram mantidas. Veja no quadro abaixo.

Vestibular Unicamp 2024: primeira fase terá maior equilíbrio entre questões de humanas e ciências da natureza

Reprodução/Comvest

Diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto explica que a mudança na primeira fase ocorre para acompanhar a carga horária do ensino médio, que possui equilíbrio entre o ensino de ciências humanas e ciências da natureza.

Portanto, o desequilíbrio de 8 questões entre as duas ciências se mostrou um equívoco apontado pelos próprios estudantes, segundo Freitas Neto.

“Se eu tenho uma mesma carga horária e os estudantes não estão tendo a mesma cobrança na prova, aqueles que têm maior facilidade na área de humanidades, por exemplo, estavam sendo prejudicados no desempenho dos vestibulares dos ano anteriores”, resumiu o diretor.

“O que nós estamos fazendo? Estamos equilibrando, porque o ensino médio tem uma parte de formação geral obrigatória, composta por português, matemática e inglês. E, depois, ciências humanas e ciências da natureza”, concluiu.

Com a maior exigência em humanas, a Comvest aproveitou para incluir questões de sociologia e filosofia. Serão três perguntas de cada.

“Essas questões estavam ‘incluídas’, nos anos anteriores, nas oito questões de história e geografia. Mas, na prática, nem sempre as pessoas conseguiam distinguir o conteúdo específico de sociologia e filosofia”.

Mudanças na segunda fase

O primeiro dia da segunda fase não terá mudanças, já que continuam 10 questões de português, inglês e ciências, além da redação com duas propostas de textos para escolha do candidato. Veja no quadro abaixo.

Primeiro dia da segunda fase do vestibular da Unicamp 2024

Reprodução/Comvest

A Comvest, no entanto, reduziu as perguntas de matemática nas provas específicas para candidatos de cursos de humanas e de ciências da natureza. Essas provas são aplicadas no segundo dia da segunda fase.

Já os estudantes que escolheram cursos de exatas e tecnológicas terão a mesma divisão de questões do ano passado. Confira abaixo.

Vestibular Unicamp 2024: provas específicas do segundo dia da segunda fase

Reprodução/Comvest

Na prática, a Unicamp diminuiu de seis para quatro questões de matemática tanto nas provas de ciências humanas quanto de natureza.

Para ciências biológicas serão aplicadas oito questões de biologia e seis de químicas. Já para humanidades serão seis perguntas de história, seis de geografia (igual ao ano passado), mas mais uma de filosofia, uma de sociologia.

Itinerários não serão cobrados

A Comvest ainda afirmou que o vestibular não vai cobrar os itinerários formativos previstos no Novo Ensino Médio, modelo que passou a ser aplicado no ano passado e é alvo de críticas.

Os itinerários são o conjunto de disciplinas que os estudantes poderão escolher no ensino médio. Segundo o diretor da Comvest, a Unicamp vai exigir os conteúdos obrigatórios previstos na Base Nacional Comum Curricular do Ministério da Educação.

Taxa de inscrição e datas

Na semana passada, a Unicamp já havia confirmado que o valor da taxa de inscrição no Vestibular 2024 permanece congelado em R$ 192, o mesmo da edição anterior.

A 1ª fase será em 29 de outubro, enquanto a 2ª está marcada para os dias 3 e 4 de dezembro e a Unicamp prevê 2.540 vagas para 69 cursos em Campinas, Limeira e Piracicaba. O período de inscrições vai de 31 de julho a 31 de agosto, por meio da página da comissão organizadora (Comvest).

O prazo para solicitação da isenção ficará disponível no intervalo entre 15 de maio e 5 de junho, e a lista de estudantes contemplados com a gratuidade da cobrança sai em 28 de julho, informou a Comvest. Neste caso, a comissão organizadora projeta em torno de 10 mil isenções.

Habilidades específicas

A Unicamp informou que as avaliações de habilidades específicas para cursos onde há exigência desta etapa serão realizadas de 7 a 9 de dezembro.

As provas

1ª fase: 72 questões de múltipla escolha e prova com duração de até 4 horas;

2ª fase: a avaliação é comum para todos os estudantes chamados e tem a seguinte estrutura:

no primeiro dia, a avaliação é comum para todos os estudantes chamados e tem a seguinte estrutura: redação, além de questões dissertativas de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, e interdisciplinares em língua inglesa;

no segundo dia, o exame terá perguntas dissertativas para todos convocados nas disciplinas de matemática, interdisciplinar de ciências humanas, e interdisciplinar de ciências da natureza. Além disso, serão realizadas provas de conhecimentos específicos, conforme a opção de curso: área de ciências biológicas/saúde (biologia e química), ciências exatas/tecnológicas (física e química), e ciências humanas/artes: (geografia e história, incluindo filosofia/sociologia).

Calendário oficial do Vestibular 2024 da Unicamp

Inscrições: 31/07 a 31/08

1ª fase: 29/10

2ª fase: 03/12 e 04/12

Provas de habilidades específicas: 07/12 a 09/12

