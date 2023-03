Criador de pássaros é multado em R$ 3 mil por irregularidades em Alfredo Marcondes

Fiscalização realizada pela Polícia Militar Ambiental encontrou sinais de adulterações nas anilhas das aves. Homem de 63 anos foi autuado em R$ 3 mil por irregularidades em plantel de pássaros em Alfredo Marcondes (SP)

Polícia Militar Ambiental

Um homem, de 63 anos, foi autuado em R$ 3 mil, após fiscalização da Polícia Militar Ambiental no plantel de pássaros silvestres de sua coleção, em Alfredo Marcondes (SP), na tarde desta quinta-feira (2).

Com relação às aves, os policiais encontraram as seguintes irregularidades:

um coleirinho-papa-capim, com anilha apresentando sinais de adulterações no diâmetro externo, espessura da parede e desalinhamento na estampagem numérica do anel;

um cardeal, com anilha apresentando sinais de adulterações no diâmetro externo, espessura da parede e comprimento do anel;

um trinca-ferro-verdadeiro, com a borda da anilha quebrada entre os números 8 e 1;

um sofrê, com anilha rompida na estampagem;

um sofrê, com a anilha apresentando sinais de adulterações no diâmetro externo, espessura da parede e sinais que foi lixada internamente; e

um trinca-ferro-verdadeiro, sem anilha.

Homem de 63 anos foi autuado em R$ 3 mil por irregularidades em plantel de pássaros em Alfredo Marcondes (SP)

Polícia Militar Ambiental

Diante do constatado, foi lavrado um auto de infração ambiental contra o criador por manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre em desacordo com a autorização obtida.

As aves com as anilhas adulteradas foram apreendidas e permaneceram sob a responsabilidade do infrator. Já o pássaro sem anilha foi solto na natureza por apresentar sinais de que havia sido recentemente capturado no meio ambiente.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi