Criadores dos blocos Juca Teles e Barbosa falam sobre expectativa para volta da folia em São Luiz do Paraitinga

Benito Campos e Benedito Barbosa falaram sobre a tristeza e impactos dos dois anos sem a folia. A dupla diz estar ansiosa e animada para o carnaval deste ano, que deve ser ainda maior que a edição de 2020. Criadores dos blocos Juca Teles e do Barbosa falam sobre expectativa para volta da folia em São Luiz do Paraitinga.

Poliana Casemiro/g1 e Carlos Santos/g1

Após dois anos sem carnaval, a folia está de volta em São Luiz do Paraitinga (SP). A partir do dia 17 de fevereiro, a expectativa é que as ruas da cidade fiquem lotadas de turistas e foliões, que forem curtir a festividade com o tradicional carnaval de marchinhas luizenses.

Faltando menos de dez dias para a festa de rua, o g1 conversou com os criadores do bloco Juca Teles e do bloco do Barbosa, que falaram sobre a importância histórica e cultural da data, além da felicidade que é estar novamente cercado de foliões.

São Luiz do Paraitinga divulga programação de carnaval

Benito Campos no carnaval em 2020.

Poliana Casemiro/G1

Juca Teles

Benito Campos é criador do bloco Juca Teles. Morador de São Luiz do Paraitinga, o artesão fundou o bloco em 1983, para homenagear Benedito de Souza Pinto, um oficial de Justiça e poeta popular luizense, que usava Juca Teles como pseudônimo nas poesias, por medo de sofrer preconceito.

Estando há 40 anos liderando o bloco e vendo de perto a importância do carnaval para a cultura e economia da cidade, Benito diz que foi difícil ficar por dois anos seguidos vendo a cidade vazia nos dias de folia, sem a alegria contagiante que marcam a festa.

“Foi difícil, foi barra pesada, não só no aspecto de amigos que se foram por Covid, mas o lado financeiro afetou bastante. Foi tão difícil ver as cidades vazias, as cidades ficaram tristes. A gente que vive da arte teve que pagar esse preço”, contou.

Juca Teles dá a largada no carnaval e arrasta foliões em São Luiz do Paraitinga em 2020.

Poliana Casemiro/G1

Agora, Benito e os colegas do bloco se preparam para a volta das celebrações e acreditam que após o hiato, a festa deve voltar maior este ano.

“Foi uma longa jornada, mas agora a expectativa é das melhores. A cidade está enfeitada, está bonita, o pessoal gosta do carnaval, o ânimo está maior este ano”, disse.

Benito conta que a festa é sempre especial, mas que este ano vai ter um sabor ainda melhor, ficando eternizada como a volta da união entre as pessoas, após um período de dificuldades. Para marcar o retorno, ele está preparando até o discurso que vai fazer no trio.

“Os blocos vêm para trazer alegria novamente, a vida é uma festa, é para ser comemorada! Felizmente o povo brasileiro vem resgatando esse espírito festeiro. É sempre especial estar no bloco, mas neste ano vou fazer um discurso que é surpresa, para marcar essa volta”, contou.

Tradicional Bloco do Barbosa desfilou em São Luiz do Paraitinga em 2020.

Alice Aires/G1

Bloco do Barbosa

Certamente um dos motoristas mais famosos da região, o Barbosa ganhou uma marchinha própria em 1999, após levar um grupo de músicos de ônibus para um evento em São Paulo. Durante o trajeto, o grupo decidiu criar uma marchinha para ele e levou também o motorista para as ruas de Paraitinga.

Em 2003, incentivado pelas filhas e pelos músicos, Barbosa saiu no bloco e desde então é uma das atrações mais tradicionais do carnaval de São Luiz.

Benedito Barbosa dá vida ao famoso motorista durante os carnavais. Morador de São Luiz do Paraitinga já há alguns anos, ele disse que também sofreu ao ver a cidade sem carnaval durante a pandemia.

“Além da tristeza de não poder pular carnaval, teve a parte financeira que pesou bastante. Não teve a alegria da festa e muita gente que dependia do carnaval para sobreviver sofreu”, narrou.

Foliões em São Luiz do Paraitinga em 2020.

Wilson Araújo/TV Vanguarda

Após a liberação para celebrar o carnaval, sem riscos para a saúde de todos, Barbosa diz que não consegue segurar a ansiedade para estar de volta no bloco.

‘A expectativa é muito grande, por ser o retorno do carnaval. Então é uma expectativa que vai ser um carnaval bacana, com muito mais pessoas e estamos em uma ansiedade enorme. A ansiedade é tão grande que até para dormir está sendo complicado. Eu fico pensando se vai dar tudo certo, mas acredito que sim, vai dar tudo certo e vamos ter um carnaval bonito”, contou.

Para quem não gostava de carnaval, o Barbosa diz que hoje não consegue viver sem a festa, que além de ser um trabalho, é também uma das suas motivações para viver.

“Eu não gostava de carnaval, mas depois que surgiu o bloco não fico sem. Hoje em dia eu gosto do carnaval, gosto das apresentações. Digo que o carnaval transformou minha vida. O bloco ajuda a levar alegria para as cidades”, afirmou.

Motorista Barbosa conduz o bloco que leva o nome dele.

Carlos Santos/G1

Nostálgico, Barbosa relembra emocionado as alegrias dos carnavais passados e espera ter mais boas memórias para contar sobre a folia deste ano.

“Nós já fizemos algumas apresentações de pré-carnaval, foi muito bacana, mas em São Luiz do Paraitinga vai ser especial. É emoção pura, foi onde tudo começou. Você está em cima do caminhão e vê todo aquele povo correndo atrás do caminhão, cantando a música do barbosa em frente aos casarões; vê de perto a alegria das crianças, dos jovens e das pessoas de mais idade. Por onde passa o bloco leva bastante alegria, não tem como explicar!”, disse.

Carnaval em São Luiz do Paraitinga em 2018

Fábio França/G1

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Mata