Criadouro clandestino de javalis é desativado em SC

Fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) desativaram um criadouro clandestino de javalis em Timbó, no Vale do Itajaí. Os animais foram encontrados em situação precária e recolhidos pelos por agentes ambientais para o abate sanitário.

A ação aconteceu na sexta-feira (10) e divulgada um dia depois, no sábado (11). Porcos e animais que são cruza entre as duas espécies também foram localizados no local.

Segundo o órgão, os espaços usados para abrigar os animais eram vulneráveis a fugas e estavam muito próximos a matas da região. Após a ação, o instituto informou que o responsável pelo criadouro pode responder a um processo criminal a partir de procedimentos feitos pela Polícia Militar, que acompanhou a ação.

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) foi a responsável por ficar com os animais. Já as polícias Civil e Militar acompanharam a operação.

Javalis em SC

Segundo o Ibama, atualmente Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do país e há anos o está livre da peste suína clássica. A criação dos animais e permitida e funciona na região, mas por apresentar hábitos alimentares bastante diversificados e não ter predadores naturais no país, o javali pode provocar danos ambientais e econômicos significativos.

“Criminosos podem recorrer a criadouros clandestinos para difundir a espécie pelo território nacional e assim justificar o uso de armas no campo”, informou, em nota, o órgão.

