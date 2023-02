Criança achada sozinha em rodovia de Ribeirão Preto, SP, será cuidada pelo pai após mãe perder guarda

Decisão foi tomada pela Justiça na quarta-feira (1º). Empresária encontrou menino de 2 anos no meio de pista e sob chuva em dezembro de 2022. Mãe perde guarda de criança encontrada sozinha na Rodovia Anhanguera em Ribeirão Preto

A mãe do menino de 2 anos encontrado sozinho na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Ribeirão Preto (SP), perdeu a guarda da criança, conforme decisão expedida pela Justiça.

A audiência aconteceu na quarta-feira (1º) no Fórum de Ribeirão Preto. Com isso, o garoto, que estava em um abrigo, vai ser cuidado pelo pai, segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo.

A decisão ainda cabe recurso. A produção da EPTV não conseguiu localizar a mãe do menino.

Menino de 2 anos recebe manta térmica após ser achado sozinho na Rodovia Anhanguera em Ribeirão Preto, SP

O caso

Por volta das 2h de 19 de dezembro de 2022, a empresária Valéria Cristina Hipólito voltava para casa de carro com o namorado quando o casal se deparou com o menino no meio da pista, no quilômetro 317.

Em entrevista há dois meses à EPTV, Valéria disse que custou a acreditar que se tratava de uma criança. Chovia no momento e o menino estava só de fralda.

“É surreal, não sei nem como descrever uma coisa dessas. Estava chovendo bastante e meu namorado, muito atencioso, [estava dirigindo] muito devagar porque estava muito escuro. De repente a gente viu no meio da pista, bem no meio mesmo, um pontinho branco. Eu falei assim ‘é um cachorrinho’. Não queria acreditar que era uma criancinha”, disse a empresária, na ocasião.

A empresária acionou a Polícia Militar, e o socorro da concessionária que administra a rodovia levou o menino à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. A criança só foi identificada depois que a mãe procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento.

A empresária Valéria Cristina Hipólito, que encontrou uma criança abandonada sozinha no meio da Rodovia Anhanguera em Ribeirão Preto, SP

A saída de casa

À Polícia Civil, a mãe da criança disse que o filho ficou com a madrinha, que saiu e deixou a criança com um homem. Ao Conselho Tutelar, o homem informou que cuidava de outras três crianças. A suspeita é de que ele dormia no momento em que o menino deixou a residência.

“Ele disse que ficou com os cuidados da criança porque havia mais crianças com ele, parece que mais três que foram deixadas por essa madrinha, mas ele acabou dormindo e ele não explica como a criança saiu da residência”, afirmou a conselheira tutelar Marlene Colombo.

A criança foi dada como desaparecida pela mãe, de 19 anos, na manhã de 19 de dezembro. Ela contou à Polícia Civil que saiu na noite anterior para encontrar o namorado e deixou o filho aos cuidados da madrinha.

Por sua vez, a madrinha, de 23 anos, saiu na mesma noite para encontrar amigos e deixou a criança com um homem de 52 anos.

De acordo com o registro, a mãe, a madrinha e o homem moram no mesmo endereço no bairro Jardim Salgado Filho, que fica às margens da Rodovia Anhanguera.

Menino de 2 anos achado sozinho na Rodovia Anhanguera em Ribeirão Preto, SP, deixa Hospital Santa Lydia

