Criança de 1 anos é resgatada por guardas municipais após ficar presa dentro de carro em Limeira

Mãe relatou que carro travou as portas com as chaves no contato e sua filha ficou no banco traseiro. GCMs precisaram quebrar o vidro do veículo para retirá-la. Guardas durante resgate de criança em Limeira

Guarda Civil Municipal

Uma criança de 1 ano foi resgatada pela Guarda Civil Municipal após ficar presa dentro de um carro, em Limeira (SP), na manhã desta terça-feira (24).

Os guardas realizavam patrulhamento pela área central quando foram solicitados por uma moradora, que relatou que, ao desembarcar do seu veículo, o carro travou as portas com as chaves no contato e sua filha ficou no banco traseiro.

A mulher autorizou que os guardas a quebrar o vidro dianteiro do carro, o que permitiu destravar as portas e resgatar sua filha.

A criança estava dormindo na cadeirinha e não ficou ferida. A proprietária do veículo agradeceu e disse aos GCMs que foi por Deus eles estarem passando pelo local.

Vittorio Ferla