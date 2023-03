Criança de 10 anos morre após acidente em estrada vicinal no interior de SP; motorista não possui CNH

Acidente ocorreu na estrada vicinal José Gonçalves, entre Bastos e Tupã (SP). A vítima, identificada como Miguel Oliveiros da Cruz, viajava com o pai, de 30 anos, quando o carro deles foi atingido por outro veículo que invadiu a pista; condutor que provocou acidente não possui CNH. Criança de 10 anos morre em acidente em estrada vicinal, que liga Tupã (SP) a Bastos (SP)

Arquivo pessoal/Reprodução

Uma colisão entre dois carros deixou uma criança de 10 anos morta e dois homens feridos na madrugada deste domingo (26), estrada vicinal José Gonçalves, que liga Tupã (SP) a Bastos (SP).

Segundo a Polícia Militar, os dois veículos colidiram frontalmente depois que um deles invadiu a pista contrária, por volta das 3h. O condutor suspeito de ter provocado o acidente não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O motorista do carro atingido, de 30 anos, e o filho dele, de 10, ficaram gravemente feridos. Ambos foram socorridos e levados à Santa Casa de Tupã.

A criança, identificada como Miguel Oliveiros da Cruz, não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois, por volta das 9h deste domingo.

O carro que invadiu a pista era conduzido por um homem de 34 anos que sofreu ferimentos leves e foi levado desacordado à Santa Casa de Tupã. Ele foi multado por não possuir habilitação para dirigir.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

