Criança de 2 anos morre após ser atingida por pilar em Limeira

Uma criança de 2 anos morreu após ser atingida por um pilar em Limeira (SP), na noite deste domingo (5). O acidente doméstico aconteceu no bairro Boa Vista, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP).

Conforme o registro da ocorrência, o bebê estava em uma rede com o pai, quando o pilar caiu e o atingiu na cabeça. A morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo da criança foi encaminhado para exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Limeira, onde será investigado como morte suspeita.

