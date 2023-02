Criança de 4 anos e duas idosas morrem após casa onde moravam pegar fogo em Campos, no RJ

Outras duas crianças, de 8 e 10 anos ficaram feridas. A de 10 anos teve queimaduras graves e está no CTI. Incêndio aconteceu na madrugada deste sábado (4). Duas idosas e uma criança morrem após casa onde moravam pegar fogo em Campos; outras duas crianças ficaram feridas

Millena Soares/g1

Uma criança de 4 anos, e duas idosas, uma de 61 anos e outra de 96, morreram após a casa onde elas moravam pegar fogo na avenida Carmem Carneiro, no Jardim Carioca, em Guarus, subdistrito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Outras duas crianças estavam na casa e ficaram feridas. Uma delas, de 10 anos, teve queimaduras graves e está no CTI.

O Corpo de Bombeiros de Campos recebeu o chamado às 3h51 da madrugada deste sábado (4). Ao chegarem ao local, os agentes primeiro precisaram conter as chamas que já tinham tomado a casa que fica andar no andar de baixo.

Corpo de Bombeiros foi acionado ainda de madrugada para combater chamas e socorrer vítimas em Campos

Millena Soares/g1

No momento do resgate, um bombeiro acabou se ferindo. Ele teve queimaduras nas mãos, mas passa bem.

Uma idosa de 96 anos, era acamada, e foi encontrada morta no local. De acordo com os bombeiros, ela estava dormindo no momento do acidente. As outras pessoas que estavam na casa eram 1 idosa e 3 crianças que deram entrada no Hospital Ferreira Machado.

De acordo com o hospital, a criança de 4 anos e a idosa de 61 não resistiram e morreram na unidade hospitalar.

A criança de 10 anos que sofreu queimaduras graves precisou passar por cirurgia. A vítima é um menino. Ele está internado no Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico.

A outra criança de 8 anos, foi atendida e está no repouso na pediatria do hospital, sem risco de morrer. Já uma outra mulher, que morava na parte de cima da casa e socorreu as crianças, passa bem e não precisou ficar internada.

A suspeita do corpo de bombeiros é de que o incêndio tenha começado por conta de um curto-circuito em um ventilador. Mas a polícia investiga o caso e ainda não afirmou o que de fato teria acontecido.

Mata