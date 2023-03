Criança de 4 anos é encontrada morta dentro de carro na Grande Natal

Caso foi registrado em condomínio onde residem oficiais da Aeronáutica, em Parnamirim, no fim da tarde de sexta-feira (24). Criança de 4 anos morre após ser esquecida dentro de carro na Grande Natal

Geraldo Jerônimo/Inter TV Cabugi

Um garoto de 4 anos foi encontrado morto dentro de um veículo em Parnamirim, na Grande Natal. O caso ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (24), no Conjunto Habitacional Augusto Severo, que é um condomínio residencial da Aeronáutica.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h e, ao chegar ao local, a criança já estava morta. O corpo foi recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).

Os pais da criança ficaram em estado de choque e prestaram depoimento na delegacia de plantão de Parnamirim à noite. Eles contaram que a mãe teria ido para a faculdade e que o pai estaria dormindo.

A criança estava brincando e entrou no veículo, onde acabou se trancando e não conseguiu sair. O pai só percebeu o filho no carro quando ele já havia morrido.

O Itep vai apresentar laudo sobre as travas do veículo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Parnamirim.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

a

Mata