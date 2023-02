Criança de 4 anos é esquecida dentro de ônibus escolar em Itatiaia por três horas

Monitora do transporte escolar não percebeu que o menino estava dormindo e ele acabou ficando dentro do ônibus depois que as crianças foram entregues à Escola Sebastião Bernardo da Silva. Uma criança, de quatro anos, foi esquecida dentro de um ônibus escolar na quinta-feira (10) em Itatiaia (RJ).

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, uma monitora do transporte escolar não percebeu que o menino estava dormindo e ele acabou ficando dentro do ônibus por cerca de três horas depois que as crianças foram entregues à Escola Sebastião Bernardo da Silva.

Ainda de acordo com a Secretaria, a criança foi resgatada e está segura e bem.

Após o ocorrido, a família foi convidada para comparecer à prefeitura para acolhimento e pedido de desculpas.

A Secretaria Municipal de Educação informou que lamenta profundamente, sente-se consternada com o acontecido e garante que está trabalhando para manter a segurança e bem-estar de todas as crianças que utilizam o transporte escolar.

Disse ainda que todas as medidas necessárias serão tomadas e se colocou à disposição da família para qualquer tipo de auxílio.

Ainda segundo a Secretaria, a Viação Penedo, prestadora do serviço de transporte escolar, apresentou esclarecimentos sobre o ocorrido e pediu desculpas para a família. Informou ainda que as medidas cabíveis serão tomadas diante de seus funcionários.

