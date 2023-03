Criança de 7 anos morre com suspeita de dengue em Junqueirópolis

Trata-se do primeiro óbito supostamente ocasionado pela doença na cidade, em 2023. Menina, de 7 anos, morreu com suspeita da doença nesta quarta-feira (29)

Uma menina, de 7 anos, morreu nesta quarta-feira (29), com suspeita de dengue, em Junqueirópolis (SP).

Segundo informações da Polícia Civil, a criança deu entrada no pronto-socorro da cidade nesta quarta-feira e faleceu no mesmo dia, durante a noite.

A polícia aguarda a realização de necrópsia para investigar as circunstâncias exatas do óbito.

Esta é a primeira morte suspeita por dengue registrada em Junqueirópolis em 2023.

De acordo com a Prefeitura, a cidade registrou 244 casos confirmados e 144 suspeitos.

Em contato com a TV Fronteira, o secretário municipal de Saúde, Israel Guimiero, informou que a prefeitura só irá se manifestar sobre o caso após o resultado da necrópsia. No momento, a Administração trata a morte como suspeita de dengue.

