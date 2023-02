Criança é atropelada por caminhão ao tentar pegar pipa no Anel Viário Magalhães Teixeira, em Campinas

Atropelamento aconteceu na tarde desta terça-feira (21). Menino tem 11 anos e sofreu ferimentos graves, diz Polícia Rodoviária. Criança foi atropelada no Anel Viário Magalhães Teixeira, em Campinas

Clausio Tavoloni/EPTV

Um menino de 11 anos foi atropelado por um caminhão no Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas (SP), na tarde desta terça-feira (21).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a criança atravessava a rodovia para pegar uma pipa quando foi atingida por um caminhão modelo Ford F350, na altura do Km 5+700, por volta das 15h40.

A vítima foi socorrida com ferimentos graves e levada ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Imagens recebidas pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram que a faixa da esquerda da via precisou ser interditada para o trabalho das equipes de socorro, o que provocou lentidão no trecho.

O caso será registrado no Distrito Policial (DP) de Valinhos (SP).

Trânsito no Anel Viário de Campinas teve lentidão por causa de atropelamento de criança

Clausio Tavoloni/EPTV

VÍDEOS: confira outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Ferla