Criança é encontrada suja de fezes, com fome e sede em rua na zona Oeste de Boa Visa

Menina estava com a mãe de 35. A mulher, segundo a PM, estava drogada e alcoolizada. Viatura da Polícia Militar de Roraima, no local em que a vítima de homicídio foi encontrada.

Reprodução/Redes Sociais

Uma menina de 2 anos foi encontrada pela Polícia Militar suja de fezes, com fome, com sede e sem tomar banho por dias nesta quarta-feira (1º) no bairro Jardim Equatorial, zona Oeste de Boa Vista. A mãe, uma mulher de 35, estava drogada e alcoolizada, informou a polícia e foi levada junto com a criança.

A criança e mãe foram levadas pela PM para o Conselho Tutelar III, onde serão tomadas providências.

A PM encontrou a criança após receberam uma denúncia de maus-tratos. Ao chegar na rua, encontraram a mãe alcoolizada e tendo alucinações após o uso de drogas.

A menina estava junto com a mãe. Os agentes então informaram que ela e a criança seriam levadas para ao Conselho Tutelar. A mãe se revoltou com a situação e se negou a informar seus dados pessoais e os da criança.

A mulher ainda tentou fugir após entregar a menina, segundo a PM. No entanto, foi algemada mas se recusava a dizer onde ela morava. Os policiais conseguiram encontrar a casa da mãe e entrou em contato com a avó da criança, mãe da mulher.

A avó, segundo a PM, também estava embriagada. Ela entregou a certidão de nascimento da menina, porém não pôde acompanhar a guarnição até o Conselho Tutelar.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

pappa2200