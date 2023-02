Criança e mãe ficam feridas após carro bater em mureta na Grande Florianópolis

Acidente ocorreu no final da noite de sexta-feira. Outra mulher também estava no veículo e foi socorrida por moradores. Carro fica destruído após batida em mureta em São José

PMRv/Divulgação

Um menino de 6 anos e a mãe dela ficaram gravemente feridos após o carro que estavam bater na mureta central de uma ponte em São José, na Grande Florianópolis, no final da noite de sexta-feira (17), de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Outra mulher também estava no veículo e foi socorrida por moradores.

O acidente ocorreu por volta das 23h30 no km 1,4 da SC-281. O carro, um Uno Vivace, seguia sentido litoral quando se perdeu em uma ponte e bateu contra a mureta central, segundo a PMRv.

A mãe do menino era a motorista e ficou presa às ferragens. A criança e a outra mulher foram levadas por moradores para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Forquilhinhas, em São José.

Até 9h28 deste sábado (18), a mãe e o filho estavam em estado grave no hospital, conforme a PMRv. O menino é atendido no Hospital Infantil de Florianópolis.

Vittorio Rienzo