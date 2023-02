Criança é suspeita de abusar sexualmente de duas colegas de aula em Paraíso

Menina suspeita de cometer os atos libidinosos tem a mesma idade das vítimas. Delegacia da Polícia Civil em Paraíso do Tocantins

Duas crianças de uma escola em Paraíso do Tocantins, na região central, foram alvo de abusos sexuais. A investigação da Polícia Civil apontou que os atos foram praticados por uma colega que tem a mesma idade das vítimas.

O caso foi registrado pela 6ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis – 6ª DEAMV de Paraíso e as informações divulgadas neste sábado (18).

A polícia começou a investigação após o relato de que uma criança teria sofrido abuso. Durante os trabalhos foi descoberto o segundo caso e que a agressora era colega das vítimas. Todas eram meninas e tinham menos de 12 anos.

Os investigadores chegaram a levantar a hipótese de que a criança que praticou os atos libidinosos nas colegas estivesse reproduzindo algo que tivesse sido vítima, mas essa linha de investigação acabou sendo descartada.

Após a conclusão do inquérito o caso foi repassado para a Justiça e o Ministério Público. Ainda segundo a PC, pela idade da autora serão aplicadas medidas de proteção por expressa previsão legal do Estatuto da Criança e do Adolescente.

